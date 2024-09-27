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Япония: начинается эра Исиба, ветерана, который хочет пересмотреть союз с США/Adnkronos

27 settembre 2024 | 11.34
Redazione Adnkronos
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Сигэру Исиба готовится стать следующим премьер-министром Японии. Бывший министр обороны вышел победителем из голосования за руководство Либерально-демократической партии (ЛДП), почти непрерывно находящейся у власти в Японии на протяжении десятилетий. Во втором туре выборов Исиба одержал верх, набрав 215 голосов и победив Санаэ Такаичи, министра экономической безопасности, которая могла стать первой женщиной-премьер-министром, но, по сообщению агентства Kyodo, остановилась на отметке 194 голоса.

После ухода Фумио Кисиды 14 августа этого года в связи с серией скандалов, затронувших партию, девять кандидатов боролись за руководство ЛДП - рекордное число. 67-летний Исиба, бывший министр обороны и сельского хозяйства, а также бывший генеральный секретарь партии, уже четырежды пытался взобраться на вершину ЛДП.

Ветеран политики, попавший в парламент в 29 лет, - пишет Wall Street Journal, - с отцом, который был губернатором префектуры Тоттори, а затем депутатом, и матерью-христианкой, был крещен в 18 лет и известен своими рассуждениями о союзе с США, который он считает "асимметричным".

Ему придется решать задачи в экономической сфере. Он пообещал сделать ставку на возобновляемые источники энергии. Он выступает за создание азиатского блока безопасности по образцу НАТО для противодействия Китаю и Северной Корее. Чьи "провокационные действия", наряду с действиями России, - отмечает японская пресса, - продолжают представлять угрозу для Японии.

Сторонник демократии на Тайване (де-факто независимый остров, который Пекин считает "мятежной провинцией", которую необходимо "воссоединить"), в условиях постоянных вызовов в регионе ему придется наладить отношения с Вашингтоном, где после ноябрьских выборов появится новый президент США, убежденный в необходимости пересмотра союза с США, который он считает неравноправным. В августе он написал черным по белому, что "не верит, что Япония все еще является по-настоящему независимой страной". На территории страны находится около 55 000 американских военнослужащих.

Срок полномочий председателя ЛДП составляет три года. На 1 октября назначена внеочередная сессия парламента, где доминирует эта партия, на которой будет назначен новый премьер-министр. Всеобщие выборы должны состояться до октября 2025 года.

По мнению обозревателей, задача Исибы будет заключаться в том, чтобы убедить общественное мнение в том, что партия движется в совершенно новом направлении. "Я буду защищать Японию", - пообещал он на днях, предположив, в частности, что американские базы будут преобразованы в совместные американо-японские.

"Не нужно играть в гольф с Трампом или ходить в "Трамп-тауэр", - говорил он в 2018 году изданию Wsj, - "Важно, чтобы они думали, что Япония - грозная сила, и у нас должны быть козыри в рукаве".

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