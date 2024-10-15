США: заочная дуэль Харрис-Трамп в Пенсильвании, вот почему это важно/Adnkronos

За 21 день до дня выборов Пенсильвания остается настоящим «полем битвы», которое определит победителя, или победительницу, дуэли за Белый дом. Дональд Трамп и Камала Харрис вчера провели заочную дуэль в «штате Кистоун», где вице-президент, в рамках своего седьмого предвыборного митинга в штате, выступила на митинге в Эри, городе, который может оказаться критически важным, поскольку в нем преобладают демократы, в то время как в округе в целом преобладают республиканцы.

Трамп также прошлой ночью был в Пенсильвании, в Оксе, округ Монтгомери, одном из округов вокруг Филадельфии, где бывший президент пытается заручиться поддержкой «синих воротничков», традиционно демократов, как он это сделал в 2016 году, победив в штате. А в Филадельфии сегодня ожидается Джо Байден, в штате, где он родился в 1942 году, прежде чем переехать со своей семьей в Делавэр в 1953 году, и который в 2020 году ему удалось вернуть демократам после поражения Хиллари Клинтон в 2016 году.

Ожидается, что сегодня в штате также появится кандидат в вице-президенты от демократов Тим Уолз, чтобы провести серию предвыборных мероприятий, и выступления кандидатов и их союзников - на прошлой неделе в Пенсильвании побывал Барак Обама, который обратился с серьезным предупреждением к избирателям-мужчинам, особенно афроамериканцам, которые сопротивляются идее женщины-президента - будут только усиливаться по мере приближения дня выборов.

Это связано с тем, что, имея на руках цифры, социологи и политологи не сомневаются: по данным недавнего анализа The Hill, у того, кто победит в «штате Кистоун» 5 ноября, будет 85% шансов стать президентом. А Нейт Сильвер, гуру американских социологов, и вовсе говорит о 90% вероятности.

Пенсильвания действительно кажется ключевым фактором в «пути» как Харрис, так и Трампа к победе в коллегии выборщиков. В каждой борьбе за Белый дом кандидат строит свой «путь» к Белому дому, и копилку голосов выборщиков, одерживая победы в штатах, где его партия имеет традиционное преимущество, и набирая достаточное количество побед в спорных штатах, чтобы получить 270 голосов выборщиков.

И у Харрис, и у Трампа действительно могут быть альтернативные пути в случае поражения в Пенсильвании, но это обяжет их побеждать в штатах, где они традиционно не являются фаворитами. «Мы не ожидаем, что кто-либо из кандидатов сможет получить 270 голосов выборщиков, не победив в Пенсильвании, где на данный момент они идут нога в ногу», - говорится в анализе, проведенном Decision Desk HQ издания The Hill, директор которого Скотт Трантер все же отдает Харрис немного больший процент - 52% - на победу.

Несколько факторов делают Пенсильванию такой важной, начиная с того, что с демографической, экономической и политической точек зрения она выглядит как микрокосм всех Соединенных Штатов. Обладая сильной производственной базой в прошлом, сегодня штат имеет новые типы промышленности, а также обширный энергетический сектор с крупными месторождениями сланцевой нефти. Население в основном белое, но с растущими общинами меньшинств, с такими промышленными городами, как Аллентаун, где сейчас преобладают латиноамериканцы. Доля афроамериканцев составляет 12%, что близко к 13% по стране.

Наконец, согласно классической модели, существующей не только в США, есть крупные городские районы, такие как Филадельфия и Питтсбург, которые голосуют за демократов, в то время как обширные сельские районы являются консервативными. Между ними находятся пригороды среднего класса, которые когда-то были республиканскими, а теперь смотрят налево. Короче говоря, штат, который кажется расколотым между республиканцами и демократами, о чем свидетельствует тот факт, что в 2016 году Трамп победил Хиллари Клинтон с перевесом в 44 тысячи голосов, а четыре года спустя Джо Байден победил его с перевесом в 82 тысячи голосов.

Кроме того, Пенсильвания, пятый по численности населения штат Америки, является одним из семи ключевых штатов с самым большим количеством голосов выборщиков - 19. Не говоря уже о том, что с 1972 года «штат Кистоун» всегда голосовал за победителя президентских выборов, за исключением двух случаев: в 2000 году, когда в Пенсильвании победил Эл Гор, и в 2004 году, когда победил Джон Керри, в то время как на обоих выборах победил Джордж Буш.

Согласно примерам путей к Белому дому от Би-би-си, если Харрис выиграет в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане - за последние 50 лет эти три штата «Ржавого пояса» всегда голосовали одинаково, за исключением двух выборов - и в избирательном округе Небраски, единственном штате наряду с Мэном, который распределяет голоса выборщиков также по пропорциональной системе, то демократ станет следующим президентом. Если же в Пенсильвании победит Трамп, то даже без Мичигана и Висконсина, но с Северной Каролиной и Джорджией, он вернется в Белый дом.

Если бы он не победил в Пенсильвании, у Трампа не было бы никаких шансов на победу без завоевания как минимум трех штатов, завоеванных Байденом в 2020 году. В то время как для Харрис поражение в Пенсильвании означало бы обязательную победу либо в Северной Каролине, имеющей 16 голосов выборщиков и проголосовавшей за Трампа как в 2016, так и в 2020 году, либо в Джорджии, имеющей также 16 голосов выборщиков и проигранной Трампом четыре года назад всего с разницей в 11 тысяч голосов.