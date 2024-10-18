Молдова: в воскресенье страна голосует за свое будущее, но влияние Москвы куплено/Adnkronos

В воскресенье в Молдове состоятся президентские выборы и необязательный референдум о присоединении к Европейскому союзу в преддверии голосования, которое сопряжено с гораздо большим риском и имеет решающее значение для будущего страны, на выборах в законодательные органы в 2025 году. Молдавская община в Италии, самая многочисленная в европейской стране, получит возможность проголосовать в 66 населенных пунктах. Бросают вызов действующему президенту, прозападной Майе Санду, фавориту опросов, еще десять кандидатов, все как один связанные с Москвой, хотя и в разной степени, хотя с февраля 2022 года ни один политический деятель в Молдове больше не признает открыто пророссийских позиций.

Среди претендентов с наибольшей вероятностью выхода во второй тур с Санду - Александр Стояногло, бывший генеральный прокурор, вынужденный уйти в отставку по обвинению в коррупции вскоре после прихода Санду на пост президента в 2020 году, хотя впоследствии решением Европейского суда по правам человека было установлено нарушение его права на справедливое судебное разбирательство. Для кандидата от Социалистической партии важно поддерживать позитивные отношения с Москвой, но и он не возражает против интеграции Молдовы с ЕС. По последним опросам, он должен получить 10-11 процентов голосов против 30-40 процентов, прогнозируемых для Санду.

Воскресное голосование важно в стране, традиционно разделенной на пророссийских и проевропейских граждан, еще и потому, что оно позволит понять, каким реальным влиянием все еще обладает Россия. 63 процента молдаван выступают за более глубокую интеграцию с Европейским союзом, но только 52 процента считают, что большинство их соотечественников настроены проевропейски, - несоответствие, которое подтверждает сохраняющуюся силу российской риторики в бывшей советской республике Молдова. Если исход президентских выборов кажется предрешенным, то исход референдума более изменчив.

После этих лет президентства Санду и после вторжения России в Украину, а также огромного потока украинских беженцев, хлынувшего и в Молдову, политическая и экономическая ось Кишинева сместилась в сторону Европы. Но Москва вложила - по слухам, до 100 миллионов евро - в пропаганду, с большим количеством дезинформации женоненавистнического характера против первой женщины-президента страны и других женщин в правительстве, с покупкой голосов, распространением фейковых новостей, чтобы повлиять на его исход, а также спонсированием таких возможных акций, как захват общественных зданий в день открытия избирательных участков.

Цели Москвы - сорвать процесс интеграции Молдовы в ЕС и получить большее влияние после парламентских выборов в следующем году, нежели победа ее кандидата на президентских выборах. В долгосрочной перспективе Москва по-прежнему надеется завершить установление контроля над частью Украины и, таким образом, вернуть под свою сферу влияния и Молдову.

Связанная с Москвой сеть, как утверждается, привлекла 130 000 избирателей, десять процентов тех, кто обычно голосует, чтобы проголосовать "против" на референдуме и поддержать других кандидатов, кроме Санду, на президентских выборах. Кремль это отрицает, но уточняет, что в Молдове многие хотят позитивных отношений с Москвой, осуждая то, что им отказывают в праве выбирать предпочтительные газеты и политиков.

Среди пророссийских деятелей, наиболее активных в Молдове, в том числе и из-за рубежа, единственным, кто, кстати, продолжает открыто поддерживать Москву, является магнат Илан Шор, ныне проживающий в России, в отношении которого на его родине был выдан заочный ордер на арест и вынесен обвинительный приговор - 15 лет лишения свободы за мошенничество, за хищение сотен миллионов евро государственных средств. Утверждается, что именно он перевел деньги, несколько миллионов евро, необходимые для покупки голосов.

Именно он опубликовал в Facebook сотни фейков против Санду в постах, которые просмотрели 155 миллионов раз, как выяснила НПО "#ShePersisted". И именно он, по заявлению начальника полиции Виорела Чернауцану, расклеил на улицах Кишинева плакаты "Нет ЕС" на русском и румынском языках. Шор также пообещал по 28 долларов каждому, кто подпишется на Telegram-канал "Stop EU", который затем был заблокирован платформой за нарушение местных правил.

На выборах в воскресенье как независимый кандидат баллотируется Ирина Влах, бывший губернатор южного автономного региона Гагаузия, в близости которой к Москве нет никаких сомнений, хотя бы потому, что она часто ездила в Россию, в том числе после начала вторжения в Украину. Хотя теперь Влах, неоднократно сфотографированная рядом с представителями Шора, утверждает, что не против процесса интеграции с ЕС. Однако, по прогнозам, она не должна набрать больше шести процентов голосов. Новым губернатором Гагаузии является Евгения Гуцул, которую поддерживает Шор, как и партию "Шор".

С платформой, поддерживающей отношения с Москвой, выступает и кандидат от партии "Будущее Молдовы", бывший премьер-министр Василий Тарлев, возглавлявший группу "Друзья России в Молдове" и считающийся протеже Шора, который взял под свой контроль Партию возрождения, основанную Тарлевым в 2012 году. Но в воскресенье этому политику прочат не более 2 процентов голосов. Среди других кандидатов - лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с прогнозируемыми 6,8 процента голосов, бывший премьер-министр Ион Кику, выдвинутый Партией развития и консолидации Молдовы, с 3 процентами, и журналистка Наталья Морарь с одним процентом. Все они в прошлом контактировали с российской элитой. На президентских выборах они вряд ли создадут проблемы, но на парламентских выборах рискуют лишить партию Санду "Действие и солидарность" большинства, необходимого для управления страной.

Санду баллотируется на второй срок и выступила инициатором референдума, на котором просит своих соотечественников сказать "да" началу переговоров о присоединении к Европейскому союзу, чтобы закрепить в конституции "стратегическую цель" европейского пути. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, посетившая Кишинев на прошлой неделе, пообещала Кишиневу 1,8 млрд евро финансовой помощи.

В Молдове проживает 2,8 миллиона человек. Страна больше не покупает газ у России (чтобы покупать его на румынском рынке) после 30 лет полной зависимости. Российский газ теперь поступает только в Приднестровье, регион, изолированный с начала 1990-х годов, где российские "голубые каски" играют роль миротворцев, но также, в течение двух лет, многие украинские беженцы меняют риторику (хотя остальная часть страны продолжает получать электроэнергию от электростанции в Кучургане в Приднестровье, которая питается от газа, который Москва бесплатно передает сепаратистскому региону). Россия перестала культивировать подлинную поддержку в молдавском обществе, в том числе и на фронте коммерческого влияния. Экспортируемые сельскохозяйственные и винодельческие продукты изменили направление.

Таким образом, настоящая битва развернется на парламентских выборах: после победы 2021 года партия "Действие и солидарность", согласно опросам, столкнется с большими трудностями в сохранении большинства в парламенте. Таким образом, встреча, похоже, перенесена на 2025 год, а не на период после второго тура голосования. Победа "нет" на референдуме или его недействительность из-за того, что в нем не приняли участия не менее 30 процентов имеющих право голоса, укрепит позиции Москвы в ближайшие месяцы.