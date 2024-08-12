Франция: после эйфории Игр выбор премьер-министра, для Макрона конец перемирия/Adnkronos

Празднование Олимпийских игр в Париже принесло передышку в политическую жизнь Франции после нескольких бурных месяцев, завершившихся победой левой коалиции на президентских выборах. Самой неотложной задачей теперь станет поиск нового главы правительства и начало «сосуществования» различных ветвей власти.

Макрон пока что сосредоточен на атмосфере эйфории, которая царила во время Олимпийских игр, и пытается поддержать это настроение в стране: сегодня он примет в Елисейском дворце всех, кто способствовал успеху этого мероприятия: пожарных, военных, полицейских, сотрудников RATP, медицинский персонал. Затем он постепенно возобновит политическую деятельность, приняв участие в нескольких памятных мероприятиях, в том числе в праздновании 80-летия высадки в Провансе, которое состоится в четверг в Вар. Все эти церемонии ознаменуют постепенное возвращение политики в центр внимания.

Президент, привыкший откладывать дела на потом, вероятно, столкнется с усилением давления в ближайшие дни: он назначил вторую половину августа сроком для назначения преемника Габриэля Атталя на пост премьер-министра, но, похоже, не добился особого прогресса по сравнению с ситуацией, которая была пятнадцать дней назад. Он все еще может попытаться выиграть время, пропустив неделю с 15 августа, прежде чем оппозиция и общественное мнение вынудят его ускорить процесс. (продолжение следует)

После выборов 7 июля Макрон больше не имеет политического большинства в Национальном собрании. Теперь это «Новый народный фронт», состоящий из нескольких партий, включая Социалистическую партию (СП) и «Непокорную Францию» (НФ), который стремится возглавить будущее правительство, остановив рост крайне правых. Пресс-секретарь СП Хлоя Ридель сегодня в интервью France Inter подчеркнула, что Макрон «больше не может блокировать работу институтов и страны», и призвала его как можно скорее назначить кого-нибудь из левого блока. Официально рассматривается кандидатура экономиста Люси Касте, выступающей, среди прочего, за отмену пенсионной реформы.

Макрон, отклонивший кандидатуру от НФ, дал понять, что хочет найти фигуру, способную заручиться поддержкой широкого большинства в парламенте, и ряд СМИ начали включать в свои списки имена известных политиков, от бывшего министра Бернара Казнёва, возглавлявшего правительство в конце президентского срока социалиста Франсуа Олланда до Ксавье Бертрана, председателя совета региона О-де-Франс, который открыто противостоял лидеру «Республиканцев» Эрику Сьотти, когда последний предложил создать союз с крайне правыми Марин Ле Пен на парламентских выборах.

На этой неделе в Брегансоне Макрон, вероятно, уточнит свое видение будущего премьер-министра. Помимо Бертрана и Казнёва, двух наиболее часто упоминаемых имен, расположение президента может завоевать и бывший министр и еврокомиссар Мишель Барнье, в том числе благодаря своей близости к Лорану Вокье. Как сообщили вчера источники в Елисейском дворце изданию Journal du Dimanche, новый премьер-министр может быть назначен Эммануэлем Макроном после 15 августа, а правительство будет сформировано до конца месяца. «Французский президент, — писала газета, — указал середину августа как крайний срок для принятия решения о кандидатуре на пост премьер-министра».