Германия: Мерц и вызов Шольцу после возрождения ХДС/Adnkronos

Адвокат, предприниматель, убежденный католик, пилот-любитель. 68-летний Фридрих Мерц - лидер правоцентристской оппозиции в Германии, которого альянс ХДС/ХСС выбрал для борьбы с канцлером Германии Олафом Шольцем на всеобщих выборах в следующем году. С января 2022 года председатель ХДС, он был избран 94,62 процентами голосов на съезде благодаря поддержке консервативного крыла Христианско-демократического союза. Он возглавил партию после провала на выборах 2020 года, когда она набрала 24,1%, пытаясь перевернуть страницу после эпохи Ангелы Меркель.

Он стал третьим лидером, возглавившим ХДС после того, как бывший канцлер объявила в 2018 году о своем уходе из политики. С тех пор Мерц безуспешно пытался взять бразды правления ХДС, но сначала уступил Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а затем Армину Лашету, двум лидерам, которые были вынуждены уйти в отставку из-за неудовлетворительных результатов.

Родился в Брилоне, Северный Рейн-Вестфалия, 11 ноября 1955 года, депутат Европарламента с 1989 по 1994 год, депутат Бундестага с 1994 по 2009 год и председатель парламентской фракции ХДС/ХСС с 2000 по 2002 год, женат, отец троих детей, Мерц критиковал руководство Меркель. Решительный сторонник НАТО и европейской обороны, он делал в прошлом заявления, которые не соответствовали позиции умеренного крыла партии, объясняя рост социальных расходов притоком мигрантов или дистанцируясь от дебатов о гендерно-нейтральном языке.

Вернувшись в Бундестаг, Мерц столкнулся с задачей объединить партию и помочь ей привыкнуть к непривычной роли оппозиции после 16 лет пребывания у власти. В то же время он пытался нормализовать далеко не гармоничные отношения с баварским крылом христианских демократов, которые еще больше осложнились после того, как Армин Лашет одержал верх над лидером ХСС Маркусом Зедером в качестве кандидата в канцлеры.