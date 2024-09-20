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убит Акил, третий целенаправленный рейд ИДФ по Бейруту с начала войны/Adnkronos

20 settembre 2024 | 17.59
Redazione Adnkronos
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Тот «целенаправленный» удар по высокопоставленному командующему «Хезболлы» Ибрагиму Акилу стал третьим авиаударом, нанесенным Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Бейруту с начала войны против ХАМАС в секторе Газа 7 октября.

Первый израильский рейд на столицу Ливана датируется началом года, 2 января, и совпал с ликвидацией первого высокопоставленного лидера ХАМАС с начала операции в секторе Газа. Был ликвидирован Салех аль-Арури, второй человек в политическом руководстве ХАМАС с 2017 года, один из основателей бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» и член политбюро палестинской организации с 2010 года. Родившийся в Аруре, на Западном берегу реки Иордан, в 1966 году, он появился вместе с Ханией в видеоролике, на котором руководство палестинского движения праздновало по телевидению новость о нападении на Израиль.

ХАМАС подтвердил, что аль-Арури был убит вместе как минимум с двумя другими командирами бригад «Аль-Кассам» в результате взрыва на южной окраине Бейрута, приписываемого израильскому беспилотнику. За голову этого человека, который также считался связующим звеном ХАМАС с Ираном и «Хезболлой», Соединенные Штаты назначили награду в размере пяти миллионов долларов.

Более недавний, 30 июля, авиаудар Израиля привел к гибели на южной окраине Бейрута Фуада Шукра, также известного как Хадж Мохсен, военного советника лидера проиранского шиитского движения Хасана Насраллы по планированию и руководству военными операциями. Командующий «Хезболлой» и второй человек в группировке, Шукр считался ответственным за бойню на футбольном поле в Мадждал-Шамсе, в результате которой погибли 12 детей-друзов.

ЦАХАЛ считали Шукра командующим проектом высокоточных ракет «Хезболлы», и поэтому он занимался вооружениями, высокоточными ракетами, крылатыми ракетами, противокорабельными ракетами, ракетами большой дальности и беспилотниками. Он также разыскивался Соединенными Штатами за свою роль во взрыве казарм морской пехоты США в Бейруте в 1983 году, и за его голову была назначена награда в размере пяти миллионов долларов. Шестидесятилетний мужчина был самым высокопоставленным военным командиром «Хезболлы».

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