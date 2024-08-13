США: Маск-Трамп, между «кибератаками» и простыми вопросами, «побеждайте ради страны» / Adnkronos

«Разговор» Дональда Трампа и Илона Маска в X длился более двух часов. Интервью, которое началось с 40-минутной задержкой из-за технических проблем, которые генеральный директор Tesla и владелец социальной сети объяснил «массированной кибератакой», что маловероятно, по словам эксперта, которого цитирует BBC.

Дискуссия между бывшим президентом и самым богатым человеком в мире, который поддерживает Трампа, ознаменовала возвращение магната в X после того, как его аккаунт бездействовал почти год. Во время разговора Маск задавал Трампу простые вопросы на такие темы, как иммиграция и инфляция. Бывший президент повторил части своей предвыборной речи и не был оспорен Маском ни по одному из его утверждений, даже по поводу предполагаемого будущего вторжения 60 миллионов нелегальных иммигрантов в случае его поражения в ноябре. Но, как подчеркивает CNN, были и другие его «ложные заявления и преувеличения», от количества мигрантов, пересекших границу, до масштабов инфляционного кризиса, его юридических проблем и энергетической политики нынешней администрации.

Они коснулись различных тем и выразили взаимное восхищение: «Я думаю, что мы находимся на перепутье в судьбе цивилизации, и я думаю, что мы должны выбрать правильный путь, и я думаю, что вы - правильный путь. Вы должны победить ради страны», - сказал Маск Трампу, назвав Камалу Харрис не умеренной, а левой. Бывший президент согласился с ним: «Она радикал из Сан-Франциско, она левее Берни Сандерса, будет хуже», чем Джо Байден. (следует)

«Благословение» Маска «много значит для меня», - сказал Трамп и добавил: «Не все одобрения так много значат, если честно». В какой-то момент Маск предложил Трампу сформировать новую президентскую комиссию, посвященную обеспечению эффективности администрации, и предложил свою помощь. «Мне бы это очень понравилось», - немедленно ответил магнат. Трамп подробно рассказал о покушении на него на его митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля, объяснил, что убийца был опознан местной полицией и участниками митинга, и похвалил секретную службу за реакцию.

Среди тем, затронутых в интервью, - энергетическая политика, изменение климата и угроза ядерной войны. «Мы рискуем Третьей мировой войной», - сказал Трамп, и Маск согласился: «Я думаю, что люди недооценивают риск». Европейский Союз «пользуется нами» в торговле» и «мы защищаем его с помощью НАТО: он должен платить столько же, сколько и мы, за Украину». «Я предупреждал (президента России Владимира) Путина не нападать на Украину», - заявил Трамп, подчеркнув, что если бы он был в Белом доме, Украина не была бы захвачена, а Израиль не подвергся бы нападению.

Бывший президент обвинил демократов в государственном перевороте с целью удаления имени президента Джо Байдена из избирательного бюллетеня. Он обсудил появление Харрис на обложке журнала Time и напал на психическое состояние Байдена. Он сказал, что евреи, которые голосуют за демократов, должны «проверить свои головы». (следует)

В некоторых местах интервью Трамп, казалось, запинался или говорил невнятно, что привлекло внимание тех, кто следил за ним в Интернете. На вопрос, есть ли объяснение, пресс-секретарь кампании Трампа Стивен Чен ответил: «Должно быть, это ваш слух».

В своем заявлении кампания Харрис назвала Трампа и Маска «богатыми эгоистами». «Вся кампания Трампа служит таким людям, как Илон Маск и он сам: богатым эгоистам, которые предадут средний класс», - заявил Джозеф Костелло.