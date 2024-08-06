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США: Уолз, губернатор Миннесоты, "крестивший" "странных" Трампа-Вэнса / Adnkronos

06 agosto 2024 | 16.24
Redazione Adnkronos
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Камала Харрис сделала свой выбор: по сообщениям источников, ожидающих официального подтверждения, своим напарником она выбрала Тима Уолза, 1964 года рождения, губернатора Миннесоты с 2019 года, переизбранного на этот пост в 2022 году. По сравнению с другими кандидатами, которых Харрис рассматривала в качестве потенциальных напарников, Уолз менее известен и подвергался меньшему вниманию и критике на национальной арене. Уолз женат и имеет двоих детей.

Губернатор на втором сроке и председатель Ассоциации демократических губернаторов, Уолз представляет не колеблющийся штат: Миннесота поддерживала кандидата-республиканца на президентских выборах только один раз с 1960 года. Но его послужной список ветерана, который в прошлом представлял в Конгрессе сельский район Миннесоты с республиканскими взглядами, может помочь Харрис привлечь белых избирателей из рабочего класса, которые отвернулись от демократов и способствовали политическому взлету Дональда Трампа.

В 2001 году Уолз окончил Государственный колледж Чадрона со степенью бакалавра политических наук, а в 2001 году получил степень магистра в Университете штата Миннесота. После окончания учебы в 1981 году Уолз поступил на службу в Национальную гвардию армии и прослужил там двадцать четыре года, приняв участие в нескольких важных операциях. Он уволился в запас в звании сержант-майора. Выдвинув свою кандидатуру в 2006 году в Палату представителей против конгрессмена-республиканца Гила Гуткнехта, Уолз сумел победить своего оппонента, и 3 января 2007 года вступил в должность, а затем неизменно переизбирался на всеобщих выборах 2008, 2010, 2012, 2014 и 2016 годов.

На прошлой неделе он выступил с рядом запоминающихся выпадов в адрес республиканцев, хотя его самым значительным вкладом, пожалуй, стало твердое намерение назвать Республиканскую партию, и в особенности ее президентский билет, состоящий из бывшего президента Дональда Трампа и сенатора от Огайо Джей Ди Вэнса, "странными типами". Теперь перед Уолзом стоит неотложная задача - представить себя стране примерно за три месяца до выборов. Среди политических испытаний, которые его ожидают, - возможные дебаты против сенатора Джей Ди Вэнса (штат Огайо, республиканец), которого Трамп выбрал своим напарником в июле.

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