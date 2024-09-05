Франция: Барнье, самый старый премьер-министр, чувствующий себя "патриотом и европейцем"/Adnkronos

Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье имеет долгую политическую карьеру во Франции, где на протяжении многих лет, при разных правительствах и разных президентах, он занимал многочисленные министерские должности. Но именно в европейских институтах и, в частности, в качестве «господина Брексит» он зарекомендовал себя как видного политического деятеля, сумевшего распутать, казалось бы, неразрешимый клубок.

Министр окружающей среды при Миттеране (1993 г.), министр по европейским делам (1995 г.) и иностранных дел (2004 г.) при Шираке, 73-летний уроженец Ла-Тронш, департамент Изер, где он родился 9 января 1951 г. - самый пожилой премьер-министр, назначенный во Франции, сменивший на посту самого молодого - был также министром при Саркози, возглавляя министерство сельского хозяйства и рыболовства (2007 г.). Карьера, которая позволила ему в молодом возрасте стать самым молодым депутатом, избранным во Франции, в 1978 году, - рекорд, который он удерживал около двух десятилетий.

Убежденный голлист, убежденный европеец - "я всегда считал, что можно быть одновременно патриотом и европейцем", - любит повторять он - в 1999 году был назначен в Брюсселе европейским комиссаром по региональной политике, в 2010 году - по вопросам внутреннего рынка и услуг. Наконец, в 2016 году ему поручают вести переговоры по Брекситу. Трудолюбивый, очень серьезно относящийся к своим обязанностям, его описывают как человека энергичного, секрет которого заключается в ежедневных спортивных занятиях и здоровом питании. Не склонный к публичности - "Человек-невидимка французской политики", - так описывает его Лоран Фабиус, его соперник на посту главы МИД - он объясняет, что предпочитает "быть эффективным, а не медийным".

Что касается Брексита, то лозунгом было не проявлять "ни эмоций, ни страсти" и гарантировать прозрачность, постоянно информируя государства-члены о ходе переговоров. "Барнье - джентльмен, но джентльмен жесткий", - прокомментировал Борис Джонсон, говоря о его твердости на переговорах. Если его методы высоко оцениваются теми, кто работает с ним бок о бок, то за Ла-Маншем суждения о нем были не столь лестными, уже в бытность его комиссаром по внутренним делам: "самый опасный человек в Европе", - называли его некоторые британские СМИ.

В 2021 году представитель партии "Республиканцы" пытается попытать счастья на праймериз республиканцев перед президентскими выборами 2022 года, попытка, которая заставляет его занять более жесткую позицию по вопросам иммиграции и суверенитета, с поворотом вправо, что сбивает с толку некоторых из его давних сторонников. В конце концов, ему не удается одержать верх над Валери Пекресс. Спустя несколько лет он готов занять свое место на национальной арене.