Алжир: завтра выборы, Теббун идет на переизбрание, но есть опасения «авторитарного дрейфа»/Adnkronos

Алжир, стратегический партнер Италии, особенно в энергетической сфере, завтра проведет президентские выборы. Фаворитом является Абдельмаджид Теббун, готовый получить второй срок подряд после изменения даты голосования, что должно облегчить ему задачу. Около 24 миллионов алжирцев призваны на избирательные участки в условиях «постоянной эрозии прав человека», о чем заявляют оппозиционные силы, призвавшие к бойкоту голосования, и ряд международных организаций.

Два соперника стоят на пути переизбрания 78-летнего Теббуна, который официально баллотируется как независимый кандидат, но на самом деле пользуется поддержкой основных партий, включая Фронт национального освобождения, возглавлявший борьбу за независимость от Франции. Юсеф Аушиш, секретарь Фронта социалистических сил, старейшей оппозиционной партии страны, и Абдаллах Хасан Шериф из Движения за общество и мир, крупнейшей исламистской политической силы. Более 20 кандидатов, выразивших желание баллотироваться на пост президента, не были допущены к голосованию или были вынуждены отказаться по разным причинам.

Ни Шериф, ни Аушиш, похоже, не способны всерьез помешать президенту, в том числе и из-за сжатых сроков предвыборной кампании. В марте Теббун объявил, что выборы, традиционно проводимые в декабре, будут перенесены, чтобы «совпасть с окончанием летних каникул и началом нового учебного года», в надежде повысить явку. Критики президента утверждают, что он пытался помешать своим соперникам, совместив избирательную кампанию с летом, когда высокая температура препятствует протестам и риску забастовок, которые могли бы нанести ущерб его имиджу.

Явка на выборах 2019 года, когда президент пришел к власти, положив конец эпохе Бутефлики, составила менее 40%. Бывший «хозяин» Алжира, скончавшийся 17 сентября 2021 года в возрасте 84 лет, был вынужден уйти в отставку после нескольких месяцев протестов народного движения «Хирак», возникшего в противовес его решению баллотироваться на пятый срок, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем. Однако ряд правозащитных групп утверждают, что нарушения прав человека продолжились и при преемнике Бутефлики, которого критикуют за усиление репрессий и за то, что считается «авторитарным дрейфом».

«В последние годы Алжир переживает постоянную эрозию прав человека: власти распускают политические партии, организации гражданского общества и независимые средства массовой информации, а также наблюдается всплеск произвольных арестов и судебных преследований по сфабрикованным обвинениям в терроризме», — заявил Амджад Ямин, заместитель регионального директора Amnesty International по Ближнему Востоку и Северной Африке.

11 июля прошлого года 11 видных оппозиционеров написали в открытом письме, что «Алжир находится в более критическом положении, чем прежде» и что президент создал «атмосферу авторитаризма». В следующем месяце были арестованы 60 политических активистов, в основном из Объединения за культуру и демократию. На прошлой неделе Фетхи Гарес, национальный координатор Демократического и социального движения и один из лидеров восстания 2019 года, был арестован вместе со своей женой за «оскорбление президента».

Страна, богатая углеводородами, держится на плаву в основном благодаря соглашениям, подписанным с Европой, которая искала новые источники поставок, чтобы компенсировать прекращение поставок газа из России. Это позволило правительству увеличить социальные расходы и отложить сокращение топливных субсидий. Предсказуемость исхода завтрашнего голосования, — пояснил Эндрю Фарранд, директор по Ближнему Востоку и Северной Африке консалтинговой компании по геополитическим рискам Horizon Engage и старший внештатный научный сотрудник Атлантического совета, — отчасти объясняется тем, что президент усилил политический клиентелизм, установив прочные отношения с военными. «Каждый важный национальный институт был кооптирован и поставлен на службу в качестве инструмента кампании», — пояснил он.

Надежды на значительные демократические реформы при Теббуне в целом не оправдались. Несмотря на его видение «нового Алжира», его усилий оказалось недостаточно, чтобы изменить фундаментальную структуру режима. Армия по-прежнему играет ключевую роль в политической жизни страны, диверсификация экономики с целью освобождения Алжира от «гнета» нефтегазовой ренты зашла в тупик, а пространство для политической оппозиции сузилось. Разочарование алжирцев находит свое отражение в низкой явке на последних выборах, которая достигла исторического минимума.

Кроме того, в стране наблюдается рост инфляции и высокий уровень безработицы, что особенно сильно сказывается на молодых слоях населения, все больше разочаровывающихся в политической системе. Эта ситуация заставила Теббуна сосредоточить свою вторую избирательную кампанию на обещании улучшить положение молодежи, заверив, что он будет работать над «укреплением покупательной способности путем повышения заработной платы и борьбы с коррупцией» и «обеспечением продовольственной, медицинской и водной безопасности», учитывая нехватку воды, от которой страдают некоторые районы страны Магриба.