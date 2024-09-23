Социал-демократы из левоцентристской СДПГ одержали рискованную победу на выборах над крайне правой «Альтернативой для Германии» (AfD) в Бранденбурге, на востоке Германии. Действующий премьер-министр СДПГ Бранденбурга Дитмар Войдке, возглавлявший землю в течение 11 лет, получил еще один срок полномочий, набрав 30,9% голосов, в то время как AfD набрала 29,2%, согласно предварительным официальным результатам государственной избирательной комиссии. Явка избирателей составила 72,9%, что является самым высоким показателем за всю историю проведения выборов в земле Бранденбург.

СДПГ управляет Бранденбургом с 1990 года, когда в земле прошли первые демократические выборы после падения коммунистического режима в бывшей Восточной Германии. 29,2% AfD — это все же значительный прирост по сравнению с 2019 годом, когда партия получила 23,5% голосов. Но AfD надеялась на победу после того, как опросы показали небольшой перевес.

Худший результат в истории ХДС

Вместо этого недавно появившийся популистский «Союз За Сару Вагенкхнет» (BSW) получил 13,5% на первых выборах в земле Бранденбург. Эта партия, образованная в начале этого года, сочетает левую социальную политику с бескомпромиссной антииммиграционной позицией и решительным неприятием поддержки Германией Украины.

Правоцентристские христианские демократы (ХДС) набрали 12,1% голосов, хотя, согласно опросам, могли рассчитывать на большее. Это худший результат ХДС на выборах в земле в истории бывшей Восточной Германии.

«Зеленые», которые в настоящее время входят в состав коалиционного правительства Войдке в земле, крайне левые «Левые» (Die Linke) и консервативные свободные демократы не смогли преодолеть 5-процентный барьер, необходимый для прохождения в парламент.