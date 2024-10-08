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Германия: Bild, в ХДС готовятся к возможным досрочным выборам

08 ottobre 2024 | 10.45
Redazione Adnkronos
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ХДС кандидата в канцлеры Фридриха Мерца готовится к возможности досрочных выборов в свете трудностей, с которыми сталкивается коалиция «светофор» (СДПГ-СвДП-Зеленые), в частности после голосования в землях восточной части Германии, где АдГ получила значительную поддержку. И у партии уже есть на примете возможная дата - воскресенье в начале марта, вероятно, 9-е число, - для голосования, которое должно обновить Бундестаг и которое на бумаге назначено на 28 сентября следующего года. Об этом пишет Bild, утверждая, что в штаб-квартире ХДС, доме Конрада Аденауэра, планируют и работают, среди прочего, над лозунгами кампании и повесткой дня на 2030 год, содержащей ряд предложений по реформам.

По данным таблоида, подготовка идет полным ходом, и задается вопрос, может ли «Мерц стать канцлером уже в марте», и цитирует данные последних опросов: ХДС (ХДС и ХСС) набирает более 30%, СДПГ канцлера получит около половины голосов (16% по данным Insa), и другие партии коалиции также окажутся в затруднительном положении: 11% у Зеленых, 4% у СвДП, которая, таким образом, вообще не попадет в парламент.

Победа Мерца на выборах потребует от него как минимум одного партнера, предполагает далее Bild: СДПГ или Зеленых. Однако в ХДС есть оговорки в отношении обеих партий, особенно в отношении Зеленых. Заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан (44 года) высказался за союз со СвДП и призвал «завербовать также избирателей АдГ». Лидер СвДП Кристиан Линднер недавно не исключил досрочного прекращения работы правящей коалиции, в которую входит его партия. «Правительство всегда должно спрашивать себя, отвечает ли оно требованиям момента», - заявил он на прошлой неделе в подкасте новостного портала Table.Briefing.

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