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США: Трамп отменяет телевизионное интервью с CBS

02 ottobre 2024 | 17.58
Redazione Adnkronos
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Дональд Трамп отменил телевизионное интервью с CBS. Об этом в X объявила программа американского телеканала "60 минут", а пресс-секретарь предвыборного штаба экс-президента Стивен Чен отрицал, что Трамп согласился на участие: "Были только предварительные переговоры, но ничего не было внесено в повестку дня или назначено".

CBS - чья историческая программа "60 минут" брала интервью у кандидатов в президенты последние 50 лет - напоминает, что Камала Харрис появится в программе, как и ожидалось, в следующий понедельник, и что приглашение Трампу остается в силе. По словам Чена, телекомпания настаивала на проверке фактов в прямом эфире, что "не имеет прецедентов".

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portavoce della campagna intervista tv con Cbs Donald Trump Columbia Broadcasting System
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