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США: анализ CNN, гонка между Харрис и Трампом самая напряженная за последние 60 лет

23 settembre 2024 | 14.57
Redazione Adnkronos
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Гонка между Камалой Харрис и Дональдом Трампом за Белый дом - самая напряженная за последние 60 лет. Об этом свидетельствует анализ журналиста CNN Гарри Энтена, согласно которому опросы, проведенные после дебатов 10 сентября, показывают, что, хотя вице-президент, похоже, упрочила небольшое преимущество на национальном уровне над своим соперником-республиканцем, определить возможного победителя невозможно, поскольку разница между ними значительно ниже погрешности. И это особенно верно, если рассматривать Коллегию выборщиков.

Энтен начинает свой анализ с последних опросов CBS News и NBC News, проведенных вчера, которые являются лучшими для Харрис на сегодняшний день, поскольку она лидирует на 4 и 5 пунктов соответственно. Но как в 2016, так и в 2020 годах лучшие опросы кандидатов от демократов давали им преимущество как минимум вдвое больше, чем у Харрис. Затем журналист рассматривает эти два опроса в более широком контексте, включая недавние опросы ABC News/Ipsos, Fox News и The New York Times/Siena College. В среднем, согласно последнему опросу CNN Poll of Polls, Харрис лидирует на 3 пункта.

Это соответствует тенденции, наблюдавшейся на протяжении всей избирательной кампании: ни один из кандидатов не смог добиться преимущества в 5 или более пунктов в национальных опросах. Это включает в себя период, когда президент Джо Байден был выдвинут кандидатом от Демократической партии.

По мнению Энтена, тот факт, что ни один из лагерей ни разу не имел преимущества хотя бы в 5 пунктов, заслуживает внимания, поскольку это невероятно редкое явление. Даже в тех гонках за Белый дом, которые в конечном итоге оказываются очень напряженными, один из кандидатов в какой-то момент почти всегда создает себе значительное преимущество. На этот раз этого не произошло. И даже выступление Харрис в дебатах с Трампом, которое было сочтено лучшим, чем у ее соперника, похоже, не сдвинуло чашу весов.

Журналист подчеркивает, что нужно вернуться к кампании 1960 года (Кеннеди-Никсон), чтобы найти ситуацию, когда рейтинг обоих кандидатов всегда оценивался в пределах 5 процентных пунктов в среднем по национальным опросам. С тех пор в каждой президентской кампании был период не менее трех недель, когда один из кандидатов лидировал на 5 или более пунктов.

Преимущество в 3 пункта в национальных опросах отнюдь не гарантирует победу Харрис. С 1948 года средняя разница между опросами, проведенными накануне выборов, и результатами дня выборов составляла 3 пункта, но в некоторые годы, например в 2020 году, уровень погрешности был еще выше.

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Tag
analisi Cnn analisi del giornalista della Cnn CNN Donald Trump
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