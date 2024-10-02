США: по данным CNN, "в дебатах между Уолзом и Вэнсом нет явного победителя"

Вчерашние дебаты между кандидатами на пост вице-президента США Тимом Уолзом и Джей Ди Вэнсом показали, что избиратели, зарегистрированные для участия в опросе CNN, считают обоих кандидатов квалифицированными для того, чтобы занять пост президента в случае необходимости. И практически ни один из настроенных избирателей не увидел в дебатах повода для изменения своего голоса. Согласно опросу, первый произвел более позитивное впечатление и оказался ближе к видению страны. В то время как Вэнс, по мнению избирателей, страдает от большего имиджевого дефицита как среди зрителей, так и среди общественности в целом, и укрепил свою позицию.

После дебатов 51% зрителей заявили, что Вэнс был более убедителен, в то время как 49% выбрали Уолза. В опросе, проведенном среди тех же избирателей до дебатов, Уолз имел преимущество как кандидат, от которого ожидали лучших результатов. Резко разделенные мнения об исходе вчерашних дебатов резко контрастируют с более решительной реакцией общественности после более важных дебатов этого года. В июне две трети наблюдателей за дебатами считали, что экс-президент Дональд Трамп одержал верх над президентом Джо Байденом, в то время как большинство (63%) тех, кто смотрел сентябрьские дебаты между Трампом и Камалой Харрис, заявили, что вице-президент справился лучше.

Вчера вечером мнения о кандидатах в вице-президенты разделились в основном по заранее определенным политическим линиям: 90% зрителей дебатов, поддерживающих кандидатуру Трампа, заявили, что Вэнс справился лучше, в то время как несколько меньшая доля (82%) настроенных сторонников Харрис видела в Уолзе победителя. Результаты опроса отражают мнения о дебатах только среди избирателей, которые их смотрели, и не репрезентативны для мнений всего электората.

После дебатов 59% наблюдателей заявили, что относятся к Уолзу положительно, и только 22% высказались о нем негативно, что является улучшением по сравнению с его и без того положительными показателями среди тех же избирателей до дебатов (46% положительных, 32% отрицательных). Наблюдатели за дебатами высказались о Вэнсе практически нейтрально: 41% оценили его положительно и 44% - отрицательно. Это также является улучшением по сравнению с их отношением к Вэнсу до дебатов, когда его рейтинги в этой группе были значительно ниже (30% положительных, 52% отрицательных).

Среди наблюдателей за дебатами популярность Уолза выросла гораздо больше среди женщин, чем среди мужчин, в то время как прирост Вэнса был примерно одинаковым среди избирателей обоих полов. Примерно каждый пятый сторонник Трампа (21%), который смотрел дебаты, теперь заявляет, что относится к Уолзу положительно, в то время как рейтинг популярности Вэнса среди сторонников Харрис остается на уровне 8%.