США: CNN, Харрис побеждает Трампа в дебатах, но нет гарантии исхода выборов

Вице-президент США Камала Харрис победила бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в их первых дебатах, но нет гарантии, что это повлияет на исход ноябрьских выборов. Об этом говорится в анализе CNN, где подчеркивается, что Харрис «диктовала условия телевизионной дуэли» с Трампом с тех пор, как «практически заставила его пожать ей руку». Одним словом, подчеркивает CNN, «с точки зрения Харрис, вечер не мог пройти лучше», и вице-президент «показала себя энергичной и с позитивным взглядом на будущее».

Согласно анализу, вице-президент США вчера вечером продемонстрировала «самое впечатляющее выступление в своей политической карьере», а Трамп был «ошеломлен многочисленными ударами и не смог нанести ответных». Таким образом, «хотя еще слишком рано говорить, приведет ли выступление Харрис к новому рывку, ее избирательная кампания настроена оптимистично».