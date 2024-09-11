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США: CNN, Харрис побеждает Трампа в дебатах, но нет гарантии исхода выборов

11 settembre 2024 | 09.23
Redazione Adnkronos
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Вице-президент США Камала Харрис победила бывшего главу Белого дома Дональда Трампа в их первых дебатах, но нет гарантии, что это повлияет на исход ноябрьских выборов. Об этом говорится в анализе CNN, где подчеркивается, что Харрис «диктовала условия телевизионной дуэли» с Трампом с тех пор, как «практически заставила его пожать ей руку». Одним словом, подчеркивает CNN, «с точки зрения Харрис, вечер не мог пройти лучше», и вице-президент «показала себя энергичной и с позитивным взглядом на будущее».

Согласно анализу, вице-президент США вчера вечером продемонстрировала «самое впечатляющее выступление в своей политической карьере», а Трамп был «ошеломлен многочисленными ударами и не смог нанести ответных». Таким образом, «хотя еще слишком рано говорить, приведет ли выступление Харрис к новому рывку, ее избирательная кампания настроена оптимистично».

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Tag
presidente degli Stati Uniti Donald Trump esito delle elezioni analisi della Cnn
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