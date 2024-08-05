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Великобритания: глава МВД, комитет Cobra обсудит последствия для бунтовщиков, ответственность социальных сетей

05 agosto 2024 | 14.06
Redazione Adnkronos
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Комитет Cobra сегодня обсудит последствия, с которыми столкнутся участники беспорядков, и ответственность социальных сетей за разжигание беспорядков и насилия, потрясших страну. Об этом, выступая на Bbc Breakfast, заявила Иветт Купер, министр внутренних дел правительства Лондона, которая еще раз решительно осудила произошедшее.

Те, кто принимал участие в жестоких беспорядках на выходных, "не говорят от имени Великобритании", заявила она. "По всей стране мы видели, как люди в наших городах выходят из своих домов, чтобы убраться, чтобы убедиться, что они могут восстановить стену перед мечетью, чтобы убедиться, что они убрали мусор и повреждения и убрали пепел от пожаров, которые были устроены. Это те люди, которые говорят от имени Великобритании". (следует)

Соединенное Королевство стало свидетелем "позорных сцен", и нет никаких оправданий для тех, кто атакует мечети или бросает кирпичи в полицейских. "Будет расплата", - добавила она, объявив о том, что уже произведены сотни арестов. В ходе экстренного совещания компетентных министров, государственных служащих, полиции, сотрудников спецслужб и других сторон будет обсуждаться вопрос о том, как обеспечить, чтобы бунтовщики "заплатили цену" за свои действия.

Однако речь пойдет и о социальных сетях, подчеркнула Купер, призвав платформы взять на себя ответственность за дезинформацию, распространяемую в Интернете. После нападения в Саутпорте распространились фейковые новости, в которых виновник гибели троих детей описывался как беженец, мусульманин, прибывший в Англию на лодке в 2023 году. Позже полиция графства Мерсисайд подтвердила то, что говорилось с самого начала, а именно, что дело не рассматривается как теракт и что арестованный 17-летний юноша родился в Кардиффе у родителей из Руанды.

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