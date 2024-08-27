Covid: Цукерберг, «давление со стороны Белого дома с целью цензуры контента на Fb»

Белый дом оказывал давление на главу Meta Марка Цукерберга, чтобы в разгар пандемии коронавируса «цензурировать определенный контент, связанный с COVID-19», распространяемый на Facebook и Instagram. Об этом заявил сам Цукерберг в письме, направленном республиканцу Джиму Джордану, главе юридического комитета Палаты представителей США. Который в Facebook охарактеризовал письмо главы Meta как «большую победу свободы слова».

«В 2021 году высокопоставленные чиновники администрации Байдена, в том числе из Белого дома, в течение нескольких месяцев неоднократно оказывали давление на наши команды, чтобы те цензурировали определенный контент о COVID-19, включая юмор и сатиру, и выражали свое крайнее недовольство, когда мы были не согласны», — заявил Цукерберг. «Я считаю, что давление со стороны правительства было ошибкой», — добавил он, заявив, что сожалеет о том, что уступил.

Белый дом защитил свои действия во время пандемии, заявив, что поощрял «ответственные действия по защите здоровья и безопасности населения» с «четкой и последовательной позицией».

Во время пандемии Facebook активировал уведомления о дезинформации для пользователей, когда они комментировали или ставили «лайки» публикациям, которые считались содержащими ложную информацию о COVID-19. Meta также удалила публикации, критикующие вакцины против COVID-19, и предполагающие, что вирус был разработан в китайской лаборатории. «Я думаю, что мы сделали выбор, который, оглядываясь назад и имея новую информацию, мы бы не сделали сегодня», — сказал Цукерберг. «Мне жаль, что мы не были более откровенны в этом вопросе», — добавил он.

«Как я сказал нашим командам в то время, я твердо убежден, что мы не должны идти на компромисс в отношении наших стандартов контента из-за давления со стороны любой администрации. И мы готовы отреагировать, если что-то подобное произойдет снова», — заявил Цукерберг.