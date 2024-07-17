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Знаменитости: Dagospia, Паола Турчи и Франческа Паскале развелись

17 luglio 2024 | 21.26
Redazione Adnkronos
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Франческа Паскале и Паола Турчи расторгли свой гражданский союз. Подтверждение тому, что давно было слухами, пришло с сайта Dagospia, который сообщает, что "сегодня утром судья Бенедетта Фоти из прокуратуры Флоренции утвердила соглашение о разводе. Теперь документы будут перенесены в муниципалитет Монтальчино", сообщает еще 'Даго', место виллы бывшей исторической спутницы Сильвио Берлускони, сегодня 35-летней, которая два года назад, точнее 2 июля 2022 года, вступила в 'брак' с римской певицей (55 лет).

Сайт также сообщает, что союз окончательно разорван "соглашением о собственности на виллу в Фьезоле, утвержденным прокуратурой Флоренции".

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