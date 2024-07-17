E.commerce: Subito, вторичный рынок - страсть, создающая сообщество

Subito – ведущая платформа в Италии для покупки и продажи товаров устойчивым способом и вторая по величине платформа электронной коммерции с более чем 18,7 миллионами уникальных пользователей в месяц – проанализировала восприятие и интерес итальянцев к товару с рук через собранные данные в рамках исследования Second Hand Economy, проведенного BVA Doxa для Subito, в котором были выявлены важные моменты, предоставляющие подробный и актуализированный на 2023 год обзор страсти к товарам, имевшим предыдущих владельцев, в нашей стране.

Возможность создавать отношения и чувствовать себя частью настоящего сообщества - вот что делает вторичный рынок дорогим для итальянцев, действительно среди тех, кто привык к этому способу потребления, 39% продавцов заявляют, что они просят совета о возможной продажной цене для предмета, и 34% для понимания, какие предметы могут быть выставлены на продажу. Точно так же, кто покупает в первую очередь делится своим интересом, получая в ответ ссылки и уведомления о потенциально интересных предметах (42%), считает разговор возможностью торговаться о цене покупки или даже просит помощи у друга-эксперта для оценки сделки, которую он хочет заключить (оба по 29%).

Для итальянцев вторичный рынок, кажется, имеет большое значение, когда речь идет о социальных связях; и какое лучшее доказательство ценности обмена, если не момент дарения подарков? Действительно, 27% респондентов исследования заявили, что они практикуют это по особым случаям, таким как дни рождения, годовщины или праздники, где важно произвести хорошее впечатление и, прежде всего, найти особенный предмет или идеальную находку для любимого человека.

Кроме того, исследование показывает, что особенно молодежь и подростки поколения Z, то есть та генерация, которая отличается от среднего уровня населения своей естественной склонностью к цифровым технологиям, имеют сильную страсть к вторичному рынку. Действительно, 91% опрошенных признали, что имеют высокий уровень принятия и глубокие знания о рынке бывших в употреблении товаров. Молодые люди подтверждают, что они первые верят в вторичный рынок и ежедневно поддерживают его в рамках своих сообществ.

Несмотря на их привязанность к онлайн-миру, используемому 84% поколения Z, именно в этой возрастной группе также проявляется сильное желание создавать моменты общения и вне сети, будь то для обсуждения с продавцом советов по использованию или мнений (38% респондентов), или просто для знакомства с собеседником лично, как заявили 32% участников исследования.

Их интересы разнообразны, но особенно в областях Дом & Личные вещи (82%), Спорт & Хобби (65%) и Электроника (55%), где их покупки преобладают. В частности, они ищут в Интернете, прежде всего, одежду и аксессуары (51%), книги и журналы (35%) и, последнее, но не по значимости, винтажную одежду и аксессуары (34%). Когда же речь идет о продаже предметов, поколение Z снова подтверждает одежду и аксессуары (58%), книги и журналы (32%), но на третье место ставит продукты из мира консолей и видеоигр (17%).