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Украина: подержанные самолеты и неопытные пилоты, сомнения в эффективности F-16 в Киеве/Adnkronos

30 agosto 2024 | 14.24
Redazione Adnkronos
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F-16, которые Соединенные Штаты разрешили передать Украине, часто являются подержанными, с десятками лет эксплуатации за плечами. Управлять ими будут украинские пилоты, обладающие, безусловно, большим опытом пилотирования реактивных самолетов советского производства, но для управления американским истребителем им пришлось пройти ускоренный и концентрированный курс обучения. По данным Wall Street Journal, эти факторы делают американские F-16, столь желанные Киевом, менее решающими и эффективными в войне против России, чем они могли бы быть на бумаге. Наоборот, они становятся уязвимыми перед российской противовоздушной обороной и при этом представляют собой ценную цель для российских войск.

Что касается подготовки украинских пилотов, Wall Street Journal отмечает, что американские военные, прошедшие обучение на F-16, в течение многих месяцев после завершения курса летают в своей стране вместе с подразделением, в которое они назначены. И они не сразу же направляются в зону активных боевых действий, как это происходит с киевскими пилотами.

Американский чиновник, которого цитирует Wall Street Journal на условиях анонимности, также подчеркивает, что программа обучения на F-16, предоставленная украинцам, "не является стандартной". То есть она сосредоточена на конкретных задачах и условиях, с которыми они могут столкнуться в бою. "Честно говоря, риск действительно велик", - заявил чиновник.

Тем временем, поскольку Киев хотел бы иметь как можно больше пилотов, способных управлять F-16, в кратчайшие сроки, украинские военные проходят курсы подготовки как в Европе, так и в Соединенных Штатах. К настоящему времени, согласно заявлению президента Украины Владимира Зеленского от 4 августа, первые из 80 обещанных F-16 прибыли в Украину. Киевские военные не предоставили более точных данных, но американский чиновник сообщил о четырех F-16, поставленных Киеву, и шести пилотах, прошедших обучение для управления ими.

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Tag
Wall Street Journa piloti ucraini F 16 piloti inesperti aerei di seconda mano pilota
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