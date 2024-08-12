Мо: США отправляют атомную подводную лодку и авианосец с F-35

Соединенные Штаты направили на Ближний Восток подводную лодку с крылатыми ракетами, в то время как авианосец, который уже направлялся в этот район, прибудет туда быстрее. Об этом сообщает BBC со ссылкой на министра обороны Ллойда Остина, который пояснил, что это решение принято в ответ на опасения по поводу более широкого регионального конфликта и демонстрирует решимость США помочь Израилю в случае любого нападения со стороны Ирана. Остин заявил, что Соединенные Штаты «предпримут все возможные меры» для защиты своего союзника.

В заявлении Пентагона уточняется, что в регион направлена подводная лодка с ракетами Uss Georgia и отдан приказ авианосцу Uss Abraham Lincoln, на борту которого находятся истребители F-35C, ускорить свое движение в этот район, куда он направлялся на замену другого корабля.