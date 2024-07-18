От GenZ до бумеров, вот как разные поколения подходят к садоводству

Отчет Stiga, разработанный совместно с YouGov, исследовал отношение и практику садоводства среди различных возрастных групп в шести странах Европейского союза, раскрывая интересные данные и некоторые сюрпризы. Результаты показывают, что 70% итальянских и французских зумеров (18-24 лет) разделяют сильную страсть к садоводству, интерес почти наравне с GenX и бумерами, последние из которых остаются наиболее активными с почти 80% энтузиастов.

Несмотря на поперечный интерес, существуют значительные различия в том, как разные поколения взаимодействуют со своим зеленым уголком. Например, в Германии и Великобритании разрыв между поколениями более заметен, с только 52% и 64% GenZ, которые проявляют интерес к садоводству по сравнению с 80% и 84% людей старше 55.

В Италии и Франции, миллениалы (25-34 года) сохраняют сильный интерес к садоводству, сопоставимый с интересом GenZ. Этот непрерывный интерес менее заметен в других рассмотренных странах, где энтузиазм, кажется, растет с возрастом.

Исследование также рассмотрело временные инвестиции, посвященные садоводству, отмечая, что молодые французы особенно склонны уделять время этому занятию. Напротив, в Великобритании и Италии значительная доля GenZ воспринимает садоводство как слишком времязатратное, взгляд, который не разделяется большинством старших, подчеркивая разрыв между поколениями также в восприятии времени и требуемых усилий.

Любопытно, что исследование также выявило еще более укоренившиеся гендерные стереотипы среди GenZ, чем среди более старших поколений. В Германии, Италии и Франции, меньший процент молодежи отвергает идею о том, что садоводство является типично мужским занятием по сравнению с их старшими, что указывает на медленное изменение культурных восприятий среди молодежи. Это расхождение предполагает, что, хотя садоводство привлекает всеобщее внимание, молодые люди могут еще не полностью осознавать его ценность или могут быть отпугнуты вызовами, которые оно представляет.

Несмотря на эти препятствия, садоводство рассматривается всеми участниками исследования как межпоколенческое занятие и не ограничивается только пожилыми людьми. Это согласие предполагает изменение в образе садоводства, которое становится все более символом устойчивой и экологически осознанной жизни, темы особенно дорогие GenZ.

Технологии и распространение передовых инструментов изменили мир садоводства, сделав его менее утомительным и более приятным: тем не менее, уход за зеленым пространством, особенно если оно большое, все еще требует времени. Исследование показывает, что французские зумеры наиболее склонны инвестировать время в садоводство, с только 2 опрошенными из 10, которые заявляют, что уход за зеленым требует слишком много времени. Страсть, которую они разделяют с GenX и бумерами: только 17% из них утверждают, что садоводство слишком затратно по времени. В Великобритании и Италии разрыв между восприятием GenZ и старшего поколения относительно "тяжести" ухода за зеленым наиболее велик, с 4 зумерами из 10 в Англии, убежденными, что время, требуемое для ухода за домашним зеленым, чрезмерно, и только 18% GenX и бумеров, которые считают то же самое. В Италии эта разница все еще значительна, составляя 45% против 36%. В Германии ситуация менее поляризована: 45% зумеров и точно такой же процент их старших коллег (старше 55) утверждают, что садоводство требует слишком много времени. В Польше и Испании ситуация аналогичная, с соответственно 42% и 53% GenZ против 44% и 57% старшего поколения в двух странах.