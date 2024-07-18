Google, антимонопольное расследование за недобросовестные коммерческие практики

L'Антимонопольный орган по защите конкуренции и рынка объявил о начале антимонопольного расследования против Google и его холдинговой компании Alphabet в связи с запросами пользователей на согласие на “связывание” предлагаемых услуг. В сообщении говорится, что этот запрос, по-видимому, "не предоставляет важной информации - или предоставляет ее неполно и неточно - относительно реального эффекта, который согласие оказывает на использование Google личных данных пользователей. Те же самые проблемы существуют в отношении разнообразия и количества услуг Google, для которых может происходить “совместное” и “перекрестное” использование личных данных, а также в отношении возможности модифицировать (и, следовательно, ограничивать) согласие только на некоторые услуги".

Кроме того, по мнению Авторитета, "Google использовал бы техники и методы представления запроса на согласие, а также способы сбора самого согласия, которые могут влиять на свободу выбора среднестатистического потребителя. Клиент, таким образом, мог бы быть склонен к принятию коммерческого решения, которое иначе бы не принял, соглашаясь на совместное и перекрестное использование своих личных данных между множеством предлагаемых услуг".

Ответ Google: "Мы будем сотрудничать"

"Мы изучим детали этого случая и будем сотрудничать с Авторитетом". Так прокомментировал решение Авторитета по защите конкуренции и рынка представитель Google.