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Германия: опрос Ifo о победе АдГ, экономисты бьют тревогу

16 settembre 2024 | 14.47
Redazione Adnkronos
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Успех АдГ, «Альтернативы для Германии», в восточногерманских землях Тюрингия и Саксония будет иметь негативные последствия для обоих регионов. В этом убеждены 78% экономистов, опрошенных Ifo, Институтом экономических исследований, одним из крупнейших экономических «мозговых трестов» Германии, базирующимся в Мюнхене.

Менее 3% из 185 опрошенных экономистов видят возможные положительные или даже очень положительные последствия голосования, и в частности результата АдГ, которая вышла на первое место в Тюрингии и на второе после ХДС в Саксонии. «Единодушная оценка экспертов-экономистов, согласно которой поддержка радикальных партий серьезно навредит регионам как местам ведения экономической деятельности, должна стать тревожным сигналом для населения», - заявил Никлас Потрафке, директор Центра публичных финансов и политической экономии Ifo. «Эти результаты подчеркивают большое влияние, которое голосование может оказать на экономические ожидания».

В ходе опроса эксперты оценили последствия победы АдГ на выборах как особенно негативные с точки зрения привлекательности регионов для квалифицированной рабочей силы. Почти 84% заявили, что ожидают негативных или очень негативных последствий в этом отношении, и только 3% считают иначе.

Аналогичным образом, подавляющее большинство – 77% респондентов – ожидают негативного влияния на инвестиционные решения предприятий, и лишь немногим менее 2% заявили, что ожидают положительных последствий.

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