Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Lunedì 05 Agosto 2024
Aggiornato: 16:14
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Турция: Instagram заблокирован, Анкара встречается с представителями платформы

05 agosto 2024 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Турция не "разблокирует" Instagram. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил о новой встрече с представителями платформы после сообщений о цензуре постов о смерти Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС, убитого на прошлой неделе в Тегеране.

Турецкое правительство заблокировало Instagram четыре дня назад. Это решение было оспорено Конституционным судом Турции, который постановил, что регулирующий орган BTK, созданный в 2018 году турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, несколько превысил свои полномочия.

По словам Уралоглу, блокировка связана с "политикой, проводимой" платформой.

"Мы снова встретимся сегодня днем, — добавил он в X, имея в виду встречу на прошлой неделе. — Надеемся, что они сделают все необходимое для удовлетворения наших требований. Мы ожидаем позитивных сдвигов".

По данным турецких СМИ, блокировка может быть ответом на "исчезновение" различных сообщений с соболезнованиями в связи со смертью Хании. Критики BTK называют его инструментом пропаганды, обслуживающим интересы Эрдогана и его партии ПСР.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
1 2 3 4
Vedi anche
News to go
Guerra in Medio Oriente, ultime news di oggi
News to go
Esodo estivo, bollino nero per il primo weekend di agosto
News to go
Covid Italia, impennata di contagi: in 7 giorni +26%
News to go
Strage di Bologna, 44 anni fa l’attentato. Mattarella: "Ferita insanabile"
Olimpiadi Parigi 2024, le news di oggi 2 agosto - Video
Parigi 2024, chef Oldani: "Cucinare per gli Azzurri una bella sfida"
News to go
Maxi operazione antimafia a Catania, 13 arresti
Stop al lavoro dalle 12.30 alle 16, chi riguarda e le regioni coinvolte
News to go
Autonomia, raggiunte 500mila firme per referendum
News to go
Toti torna libero, gip Genova revoca domiciliari
News to go
Caldo record e afa in tutta Italia, oggi 12 città da bollino rosso
News to go
Treni, si rischia agosto a rallentatore


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza