Турция: Instagram заблокирован, Анкара встречается с представителями платформы

Турция не "разблокирует" Instagram. Министр транспорта и инфраструктуры Абдулкадир Уралоглу объявил о новой встрече с представителями платформы после сообщений о цензуре постов о смерти Исмаила Хании, политического лидера ХАМАС, убитого на прошлой неделе в Тегеране.

Турецкое правительство заблокировало Instagram четыре дня назад. Это решение было оспорено Конституционным судом Турции, который постановил, что регулирующий орган BTK, созданный в 2018 году турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, несколько превысил свои полномочия.

По словам Уралоглу, блокировка связана с "политикой, проводимой" платформой.

"Мы снова встретимся сегодня днем, — добавил он в X, имея в виду встречу на прошлой неделе. — Надеемся, что они сделают все необходимое для удовлетворения наших требований. Мы ожидаем позитивных сдвигов".

По данным турецких СМИ, блокировка может быть ответом на "исчезновение" различных сообщений с соболезнованиями в связи со смертью Хании. Критики BTK называют его инструментом пропаганды, обслуживающим интересы Эрдогана и его партии ПСР.