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Франция: Ле Пен воздержалась, процедура отстранения Макрона отклонена, LFI, «мы не сдаемся»

08 ottobre 2024 | 14.34
Redazione Adnkronos
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Процедура импичмента президента Франции Эммануэля Макрона, представленная «Непокорённой Францией», была отклонена сегодня утром Конференцией председателей Национального собрания: Марин Ле Пен воздержалась, таким образом, не было получено необходимого большинства для включения в повестку дня дебатов в Ассамблее предложения об импичменте.

Впоследствии, во время пресс-конференции «Непокорённой Франции», Матильда Пано объяснила, что «все группы Нового народного фронта высказались за», а все остальные группы, «за исключением госпожи Ле Пен, высказались против».

«Госпожа Ле Пен мужественно воздержалась», — добавила она, обращаясь к депутатам своей группы. «Благодаря группе «Национальное объединение» Эммануэлю Макрону не придется выдерживать дебаты в полукруге о своем опасном и неправомерном поведении, когда он не уважает результаты выборов».

«Мы не сдаемся», — написал затем в X координатор «Непокорённой Франции» Мануэль Бомпар. «Мы будем представлять резолюцию до тех пор, пока вопрос об импичменте не будет обсужден в Национальном собрании».

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procedura destituzione conferenza dei presidenti dell'assemblea nazionale ordine del giorno del dibattito proposta di destituzione
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