Франция: Ле Пен воздержалась, процедура отстранения Макрона отклонена, LFI, «мы не сдаемся»

Процедура импичмента президента Франции Эммануэля Макрона, представленная «Непокорённой Францией», была отклонена сегодня утром Конференцией председателей Национального собрания: Марин Ле Пен воздержалась, таким образом, не было получено необходимого большинства для включения в повестку дня дебатов в Ассамблее предложения об импичменте.

Впоследствии, во время пресс-конференции «Непокорённой Франции», Матильда Пано объяснила, что «все группы Нового народного фронта высказались за», а все остальные группы, «за исключением госпожи Ле Пен, высказались против».

«Госпожа Ле Пен мужественно воздержалась», — добавила она, обращаясь к депутатам своей группы. «Благодаря группе «Национальное объединение» Эммануэлю Макрону не придется выдерживать дебаты в полукруге о своем опасном и неправомерном поведении, когда он не уважает результаты выборов».

«Мы не сдаемся», — написал затем в X координатор «Непокорённой Франции» Мануэль Бомпар. «Мы будем представлять резолюцию до тех пор, пока вопрос об импичменте не будет обсужден в Национальном собрании».