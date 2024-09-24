Mo: Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, десятки тысяч людей бежали от насилия в Ливане

''Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома вчера и сегодня'' в Ливане, ''и их число продолжает расти". Об этом заявил Мэтью Солтмарш, представитель Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), на пресс-конференции в Женеве. ''Мы глубоко обеспокоены серьезкой эскалацией нападений, свидетелями которой мы стали вчера'', - добавил Солтмарш.

Организация Объединенных Наций, добавил он, считает ''чрезвычайно тревожной'' ''внезапную эскалацию боевых действий между Израилем и ''Хезболлой'' в Ливане.