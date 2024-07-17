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Автомобильная промышленность: в Марке штаб-квартира и НИОКР Mole Urbana

17 luglio 2024 | 10.43
Redazione Adnkronos
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Называется Mu - Фабриано, новая промышленная компания, посвященная производству электрического квадрицикла Mole Urbana от дизайнера Умберто Палермо. Компания будет инновационным стартапом и изначально иметь представительство в Марке, исследования и разработку, к которым в 2025 году добавится открытие второго производственного блока, посвященного производству, который будет работать вместе с уже существующим производственным центром в Пьемонте.

Выбор места в Марке, как говорится в заметке, был необходим для облегчения доступа к основным поставщикам Mole Urbana, поскольку на территории Марке производятся рамы, сиденья и многие пластиковые и механические компоненты, которые использует Mole Urbana. Кроме того, Марке, продолжает заметка, является регионом, связанным с производством, где Умберто Палермо развил значительные навыки в области бытовой техники, и выбор штаб-квартиры в Фабриано был желанием поделиться промышленной инициативой с будущим вхождением в состав компании других участников из промышленной и финансовой сфер региона.

Турин и Пьемонт - подчеркивается далее - остаются ориентиром для Mole Urbana, поскольку здесь был открыт первый производственный центр с первой нанофабрикой квадрицикла: представительский офис в Фабриано дополняет уже действующий завод в Орбассано, в провинции Турин. Желание иметь два производственных узла, в конечном счете, мотивировано необходимостью территориального разделения: завод в Турине, заключает заметка, будет удовлетворять запросы клиентов в центральной и северной Италии и Европе, в то время как завод в Фабриано будет ориентирован на запросы Южной Италии и Средиземноморской Европы.

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