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Израиль, 'предполагаемый заложник погиб на фестивале Nova, тело все еще находится в Газе'

07 ottobre 2024 | 10.56
Redazione Adnkronos
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Муниципалитет Петах-Тиквы в центре Израиля объявил, что 28-летний Идан Штиви, который, как полагают, содержался в заложниках ХАМАС, был убит 7 октября на музыкальном фестивале Nova в Рейме, а его тело удерживается в Газе. У Идана Шетеви остались родители, Эли и Далит, трое братьев и сестра, Став.

7 октября, как сообщают израильские СМИ, он приехал рано утром на фестиваль Nova, чтобы снять на видео своих друзей, которые выступали и проводили мастер-классы. Штиви поехал на машине с двумя друзьями, Лиором и Юлией, но был остановлен террористами на дороге, ведущей на север. Затем он развернул машину и поехал на юг, но съехал с дороги.

Последний раз его видели именно в этом месте, а машина была найдена позже, изрешеченная пулями и залитая кровью. Были обнаружены тела его друзей, а Штиви, как полагали, был взят в заложники и увезен в Газу. Считается, что 97 из 251 заложника, похищенных ХАМАС 7 октября, все еще находятся в Газе, в том числе тела по меньшей мере 33 человек, чья смерть была подтверждена Армией обороны Израиля.

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Tag
comune di Petah Tikva festival musicale Nova festival Nova presunto ostaggio
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