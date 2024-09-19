США: опрос Nyt, "дуэль Трампа и Харрис остается с неясным исходом"

После нескольких опросов, которые дали Камале Харрис определенное преимущество на национальном уровне, пришло отрезвление от опроса New York Times/Siena College, который постановил, что гонка за Белый дом остается до последнего голоса, причем Дональд Трамп и вице-президент оба набрали по 47%. Для демократов опрос принес хорошие новости из Пенсильвании, одного из самых важных из семи ключевых штатов, где демократка имеет преимущество, набрав 50% против 47%.

Другой опрос, проведенный The Hill и Emerson College, описывает ситуацию с неясным исходом во всех ключевых штатах, причем Харрис немного опережает на один пункт в Аризоне, Пенсильвании и Висконсине. Трампу же прогнозируют лидерство в два пункта в Мичигане и в один пункт в Северной Каролине. Два кандидата сравнялись бы, набрав по 48%, в Неваде.