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США: опрос Nyt, "дуэль Трампа и Харрис остается с неясным исходом"

19 settembre 2024 | 18.44
Redazione Adnkronos
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После нескольких опросов, которые дали Камале Харрис определенное преимущество на национальном уровне, пришло отрезвление от опроса New York Times/Siena College, который постановил, что гонка за Белый дом остается до последнего голоса, причем Дональд Трамп и вице-президент оба набрали по 47%. Для демократов опрос принес хорошие новости из Пенсильвании, одного из самых важных из семи ключевых штатов, где демократка имеет преимущество, набрав 50% против 47%.

Другой опрос, проведенный The Hill и Emerson College, описывает ситуацию с неясным исходом во всех ключевых штатах, причем Харрис немного опережает на один пункт в Аризоне, Пенсильвании и Висконсине. Трампу же прогнозируют лидерство в два пункта в Мичигане и в один пункт в Северной Каролине. Два кандидата сравнялись бы, набрав по 48%, в Неваде.

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Tag
sondaggio Nyt democratici dal sondaggio Donald Trump doccia fredda del poll del New York Times
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