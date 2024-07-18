Продукты: Origin-Qualivita, продукты с маркировкой DOP и IGP маргинальны на онлайн-платформах

Присутствие продуктов с маркировкой DOP и IGP по-прежнему маргинально на платформах доставки еды, с очень небольшим количеством предложений, указывающих на продукты с географическими указаниями, "что ставит в приоритет необходимость контроля над сектором". С количественной точки зрения, в частности, отмечается более 7.400 наименований DOP и IGP, из которых более 4.000 с защищенным наименованием происхождения и более 3.400 с защищенным географическим указанием, с существенными различиями между разными категориями продуктов. Цифры также указывают на большой потенциал роста для деятельности консорциумов по защите, как в плане промоакций, так и в создании официальных каналов продажи через электронную коммерцию для ассоциированных компаний, которые на данный момент обнаруживаются только в двух случаях. Это отмечается в докладе о продуктах DOP и IGP в Италии для электронной торговли и доставки еды, подготовленном Origin Italia в сотрудничестве с Фондом Qualivita для анализа цифрового рынка электронной коммерции и доставки еды итальянских продуктов с маркировкой DOP и IGP. Исследования проводились при поддержке Министерства сельского хозяйства, продовольственного суверенитета и лесов.

В первую очередь, в общем, немногие производители с маркировкой DOP и IGP используют онлайн-продажи, и среди них многие имеют неполные витрины продуктов – например, часто отсутствуют фотографии – что затрудняет для потребителей возможность совершения качественной покупки. Второй критический аспект касается неправильного или отсутствующего использования аббревиатур, торговых марок и отличительных знаков географических указаний, часто со стороны компаний, участвующих в Marketplace, или цифровых платформ, ответственных за этап коммерциализации перед публикой.

Третий аспект касается низкого использования географических указаний как драйвера выбора со стороны цифровых платформ: лишь немногие игроки действительно используют сертификации происхождения в качестве фильтров поиска или «тегов» внутри выбора продуктов. Учитывая большую работу, проведенную Icqrf – Центральным инспекторатом по защите качества и борьбе с мошенничеством в сельскохозяйственно-пищевой продукции – и Masaf для блокировки попыток подделки, улучшение этих трех основных элементов могло бы помочь консорциумам и компаниям с маркировкой DOP и IGP в борьбе против присутствия обобщенных продуктов, которые используют видимость ГИ для достижения качественного позиционирования, нанося ущерб и подрывая репутацию сертифицированных продуктов.