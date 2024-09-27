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Австрия: Народная партия (ÖVP) стремится к лидерству, сокращая отрыв от Партии свободы (FPÖ)

27 settembre 2024 | 17.42
Redazione Adnkronos
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Австрийская народная партия (ÖVP) канцлера Карла Нехаммера стремится к лидерству на выборах, которые состоятся в воскресенье. Около 6,4 миллиона избирателей будут голосовать за обновление 183 мест в Национальном совете, нижней палате парламента Вены. Разрыв между двумя партиями, лидирующими по опросам общественного мнения, сократился до двух процентных пунктов: Партия свободы (FPÖ) по-прежнему лидирует с 27%, а ÖVP набирает 25%, в то время как Социал-демократическая партия (SPÖ) рискует достичь исторического минимума примерно в 20%.

"С моей точки зрения, мы начали обгонять после огромного рывка, чтобы наверстать упущенное", - заявил генеральный секретарь народников Кристиан Штокер на заключительном мероприятии кампании. По его словам, очевидно, что на данном этапе две партии идут нога в ногу, назвав борьбу за победу "фотофинишем".

Иммиграция стала центральной темой избирательной кампании: FPÖ Херберта Кикля намерена ужесточить правила, ускорив репатриацию иммигрантов в страны их происхождения. Лидер ÖVP и канцлер Австрии Нехаммер сегодня подтвердил свой отказ сотрудничать с Киклем, хотя партия как таковая остается возможным партнером. По словам Нехаммера, Кикль лично не соответствует критериям для формирования ответственного и дееспособного правительства: "Поэтому я его исключил". "Зеленые", в прошлом партнеры ÖVP по коалиции, рассчитывают примерно на 9% голосов, как и либеральная партия NEOS. (следует)

Нехаммер исключил возможность вступления в правительство во главе с Киклем из-за радикального поворота, который последний придал своему движению. Президент Австрии, "зеленый" Александр Ван дер Беллен, напомнил, что ничто не обязывает его поручать Киклю - под руководством которого во время пандемии FPÖ сблизилась со сторонниками теорий заговора и движением идентитаристов - формирование правительства, даже в случае победы FPÖ. Однако ÖVP может рассмотреть возможность вступления в коалицию с крайне правой партией, если Кикль будет готов уступить пост премьер-министра другому лицу.

Возможна и победа ÖVP, и в этом случае коалиция с FPÖ может стать более вероятной: эти две партии уже правили вместе в прошлом, их позиции - особенно в вопросах экономики и иммиграции - не сильно расходятся, и Кикль не сможет претендовать на пост премьер-министра.

В любом случае, опросы общественного мнения показывают, что коалиция консерваторов и "зеленых", возглавлявшая правительство Вены последние пять лет, не сможет продолжить свою работу, оставаясь значительно ниже 92 мест, необходимых для получения большинства, и что правоцентристская партия, скорее всего, станет той силой, которая будет выбирать между коалицией с FPÖ или возможным трехсторонним альянсом с левоцентристской SPÖ и "зелеными" или либералами из NEOS. (следует)

FPÖ, выступающая против иммиграции, враждебно настроенная по отношению к исламу и крайне евроскептичная, под руководством неоднозначного экс-министра внутренних дел Херберта Кикля уместила свою программу на сотне страниц под названием "Крепость Австрия, Крепость Свободы": она предусматривает сведение к минимуму пособий для мигрантов и просителей убежища, блокирование воссоединения семей для иммигрантов, уже находящихся в Австрии, и содействие "ремиграции", особенно для тех, кто совершил преступления.

Кроме того, партия намерена снизить налоги на прибыль корпораций и расходы на оплату труда, а во внешней политике выступает против санкций ЕС в отношении России и дальнейшей помощи Украине. FPÖ подписала и продлила "соглашение о сотрудничестве" с партией "Единая Россия" Владимира Путина. FPÖ доминирует на политической арене с конца 2022 года, заняв первое место на выборах в Европарламент в мае. Согласно опросам накануне выборов, еще две партии могут получить места в парламенте: "Пивная партия", возглавляемая солистом панк-группы Turbobier, которая хочет "деполитизировать политику" (4%, проходной барьер), и Коммунистическая партия (KPÖ), у которой нет депутата с 1950-х годов, но которая в настоящее время набирает около 3%.

Среди других тем, доминировавших в ходе избирательной кампании, - стоимость жизни, при этом уровень инфляции на протяжении почти двух лет остается выше среднего показателя по ЕС, и экономический рост, который постоянно отстает от этого показателя. Крайне правые силы обвиняют в этих проблемах иммиграцию и войну на Украине. Более жесткие правила в отношении иммиграции присутствовали - в той или иной степени - в манифестах всех трех основных партий, а безопасность стала центральной темой дискуссий после того, как в прошлом месяце венская полиция объявила о предотвращении теракта на концерте Тейлор Свифт. Трое подозреваемых - несовершеннолетние дети иммигрантов. После последних наводнений, в результате которых в Австрии погибли пять человек, тема изменения климата также вернулась в число главных забот избирателей.

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Popolari dell'OeVP camera bassa del parlamento di Vienna seggi del Nationalrat vantaggio del FPOe
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