Польша: соглашение о производстве систем ПВО Patriot

Польша подписала соглашение с американской компанией Raytheon Technologies о содействии производству на польской территории компонентов для систем противовоздушной обороны Patriot с целью усиления обороны от российских угроз.

Соглашение на сумму 1 миллиард 230 миллионов долларов на производство 48 пусковых установок M903 было достигнуто после того, как правительство Дональда Туска объявило об инвестициях в размере миллионов евро с целью укрепления своего потенциала Patriot на границе с Беларусью. Министерство обороны Варшавы считает этот инструмент «одним из основных» для национальной безопасности Польши от потенциальной угрозы со стороны России.