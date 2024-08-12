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Польша: соглашение о производстве систем ПВО Patriot

12 agosto 2024 | 13.44
Redazione Adnkronos
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Польша подписала соглашение с американской компанией Raytheon Technologies о содействии производству на польской территории компонентов для систем противовоздушной обороны Patriot с целью усиления обороны от российских угроз.

Соглашение на сумму 1 миллиард 230 миллионов долларов на производство 48 пусковых установок M903 было достигнуто после того, как правительство Дональда Туска объявило об инвестициях в размере миллионов евро с целью укрепления своего потенциала Patriot на границе с Беларусью. Министерство обороны Варшавы считает этот инструмент «одним из основных» для национальной безопасности Польши от потенциальной угрозы со стороны России.

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