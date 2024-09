Иран: Politico, выплачен выкуп, чтобы остановить хакерскую атаку на банки

Иранское правительство было "вынуждено" дать зеленый свет на выплату многомиллионного выкупа, чтобы остановить массированную хакерскую атаку, угрожавшую стабильности банковской системы Исламской Республики. Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным отраслевых аналитиков и западных чиновников, в прошлом месяце иранская компания заплатила не менее трех миллионов долларов, чтобы помешать анонимной группе хакеров раскрыть данные банковских счетов целых 20 национальных банков в том, что Politico называет "худшей кибератакой, когда-либо виденной в стране".

Чиновники объяснили, что за операцией стояла группа, известная как Irleaks, у которой есть история кибератак на иранские компании. Хакеры якобы изначально угрожали продать собранные данные, включая личные данные и данные кредитных карт миллионов иранцев, в даркнете, если не получат 10 миллионов долларов в криптовалюте, но позже согласились на меньшую сумму.

Тегеран, продолжает статья Politico, настаивал на сделке, опасаясь, что новость о краже данных дестабилизирует и без того шаткую финансовую систему страны, находящуюся под сильным давлением из-за международных санкций. Иран до сих пор не признал атаки, произошедшей в середине августа, которая также вынудила банки закрыть банкоматы по всей стране.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи опубликовал зашифрованное послание после нападения, не упомянув банки, но обвинив Соединенные Штаты и Израиль в "распространении страха среди нашего народа".

Источники объяснили, что Irleaks проник на серверы банков через компанию под названием Tosan, которая предоставляет данные и другие цифровые услуги финансовому сектору Исламской Республики. Используя Tosan в качестве троянского коня, хакеры похитили данные как из частных банков, так и из Центрального банка Ирана. Из 29 действующих в Иране кредитных организаций пострадали 20. Среди них Bank of Industry and Mines, Mehr Interest-Free Bank, Post Bank of Iran, Iran Zamin Bank, Sarmayeh Bank, Iran-Venezuela Bi-National Bank, Bank Day, Bank-e Shahr, Eghtesad Novin Bank и Saman, у которого есть филиалы также в Италии и Германии.