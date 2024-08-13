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Гаити: Save the Children, в среднем 5 детей в неделю погибают или получают ранения в результате вооруженного насилия

13 agosto 2024 | 17.14
Redazione Adnkronos
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В 2024 году по меньшей мере 131 ребенок, включая новорожденных, был убит или ранен на Гаити во время насильственных нападений или в результате столкновений между вооруженными группировками и полицией. Об этом предупреждает организация Save the Children. Согласно анализу данных, проверенных ООН, говорится в заявлении организации, в течение первых шести месяцев 2024 года в среднем пять детей в неделю погибали или получали ранения, но реальное число, вероятно, намного выше. По данным Организации Объединенных Наций, некоторые дети были убиты или ранены шальными пулями, другие стали объектами нападений из-за предполагаемой поддержки конкурирующих банд или полиции, а третьи, обвиненные в мелких правонарушениях, были подвергнуты самосуду и убиты местными жителями,

В июне на Гаити прибыл первый контингент сил Многонациональной миссии по поддержке безопасности (ММСП), одобренной Организацией Объединенных Наций, для борьбы с вооруженными группировками, контролирующими столицу страны. Перед развертыванием сил ММСП организация Save the Children, наряду с другими гуманитарными агентствами, подчеркнула, что силы безопасности, вероятно, столкнутся с детьми, как гражданскими лицами, так и вовлеченными в вооруженные группировки, что подвергнет их риску попасть под перекрестный огонь, если не будут приняты надежные меры по защите детей, говорится в заявлении.

"Невозможно подобрать слова, чтобы описать немыслимые страдания, которые переживают дети на Гаити. Целые кварталы сожжены дотла, процветают похищения людей и сексуальное насилие, а дети становятся объектами прямых нападений или попадают под перекрестный огонь, - заявила Шанталь Сильви Имбо, национальный директор Save the Children на Гаити. - За этими ужасающими цифрами стоят дети, которые были серьезно ранены или убиты. Истинные масштабы этого кризиса, вероятно, намного хуже, чем подтвержденные цифры, которыми мы располагаем. В этом году наши местные партнеры и персонал на местах стали свидетелями ужасающего всплеска насилия в отношении детей. Хотя Многонациональная миссия по поддержке безопасности (ММСП) и является важным событием, она может непреднамеренно создать новые риски для самых маленьких. Крайне важно принять незамедлительные и эффективные меры по защите детей, чтобы предотвратить дальнейшие страдания и обеспечить их безопасность".

Save the Children требует "прозрачности и гарантий со стороны ММСП в том, что силы приняли надежные меры по защите детей, прошли подготовку перед развертыванием по вопросам защиты детей, предотвращения сексуальной эксплуатации и насилия (СЭН) и гендерного насилия, а также имеют комплексные планы по продолжению обучения по вопросам прав человека после развертывания".

Кроме того, говорится в заявлении, "все силы безопасности, дислоцированные на Гаити, должны выполнять свои обязательства по международному гуманитарному праву и соблюдению прав человека". Организация призывает "членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций использовать свои полномочия, чтобы положить конец безнаказанности лиц, ответственных за вербовку и незаконное использование детей-солдат и другие серьезные нарушения в отношении детей, а также призывает все стороны на Гаити обеспечить немедленный, беспрепятственный и беспрепятственный доступ гуманитарной помощи".

Save the Children работает на Гаити с 1978 года, как в городских, так и в сельских общинах, оказывая денежную помощь, чтобы семьи могли приобретать предметы первой необходимости, оказывая медицинскую помощь и помощь в области питания, а также поддерживая детей в получении доступа к качественному образованию.

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