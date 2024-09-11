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«Ничего, кроме циркового представления». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала вчерашние дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа на радио Sputnik. «Для нас не является чем-то из ряда вон выходящим наблюдать за очередным срежиссированным шоу с участием людей, которые явно не несут никакой ответственности за свои слова», - сказала она.

«Сумасшествие – слышать, как двое спорят о том, как именно и за что они будут наказывать мир», - добавила Захарова.

11 settembre 2024 | 14.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

«Ничего, кроме циркового представления». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала вчерашние дебаты Камалы Харрис и Дональда Трампа на радио Sputnik. «Для нас не является чем-то из ряда вон выходящим наблюдать за очередным срежиссированным шоу с участием людей, которые явно не несут никакой ответственности за свои слова», - сказала она.

«Сумасшествие – слышать, как двое спорят о том, как именно и за что они будут наказывать мир», - добавила Захарова.

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Zakharova spettacolo da circo ieri sera portavoce del ministero spettacolo
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