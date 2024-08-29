Telegram: Кремль, 'дело Дурова не должно стать политическим преследованием'

Кремль выразил надежду, что "дело не станет политическим преследованием" в отношении основателя Telegram Павла Дурова, освобожденного вчера парижскими властями под залог в размере пяти миллионов евро. "Конечно же, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превратилось в политическое преследование", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции.

Пресс-секретарь отметил, что российское правительство осведомлено о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал какую-либо связь с политикой, подчеркнув, однако, что против Дурова "выдвигаются определенные обвинения, за которыми Кремль продолжит следить".