Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 29 Agosto 2024
Aggiornato: 12:53
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Telegram: Кремль, 'дело Дурова не должно стать политическим преследованием'

29 agosto 2024 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Кремль выразил надежду, что "дело не станет политическим преследованием" в отношении основателя Telegram Павла Дурова, освобожденного вчера парижскими властями под залог в размере пяти миллионов евро. "Конечно же, главное, чтобы то, что происходит во Франции, не превратилось в политическое преследование", - заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции.

Пресс-секретарь отметил, что российское правительство осведомлено о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отрицал какую-либо связь с политикой, подчеркнув, однако, что против Дурова "выдвигаются определенные обвинения, за которыми Кремль продолжит следить".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
portavoce del Cremlino persecuzione politica fondatore di Telegram Cremlino
Vedi anche
News to go
Frana nel casertano, continuano le ricerche di madre e figlio
News to go
Blue Economy, Italia sempre più leader globale con oltre 7.500 km di costa
News to go
Caldo, Roma e Latina oggi da bollino rosso
News to go
Ius scholae, Tajani: "Governo non corre rischi"
News to go
Naufragio Bayesian, comandante indagato
News to go
Carta dedicata a te, tutte le info
News to go
Sempre più difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista
News to go
La Grande Barriera Corallina rischia di scomparire
News to go
In Europa morti per caldo potrebbero triplicare entro 2100
News to go
Bonus studenti fuori sede, prevista un’agevolazione
News to go
Legge Bossi-Fini, Lollobrigida: "Va modificata"
Naufragio Palermo, il pm: "Solo dopo analisi relitto capiremo cosa è successo" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza