Telegram: спикер Госдумы: «За арестом Дурова стоит Вашингтон»

«За арестом Дурова стоит Вашингтон». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя арест в Париже основателя и генерального директора Telegram Павла Дурова.

«Telegram — одна из немногих и в то же время крупнейших интернет-платформ, на которую у США нет никакого влияния. В то же время она работает во многих странах, которые их интересуют», — продолжил Володин в своем Telegram-канале, добавив, что для президента США Джо Байдена «важно» взять под контроль приложение до президентских выборов в США.

«Для Вашингтона, — подчеркнул Володин, — слежка за социальными сетями, их тотальная цензура и подчинение, в том числе путем шантажа под предлогом борьбы с различными угрозами, является традиционным методом политического контроля и внешнего влияния».