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Украина: парламент ограничивает использование Telegram для сотрудников по соображениям безопасности

07 ottobre 2024 | 18.28
Redazione Adnkronos
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Парламент Украины принял решение ограничить использование мессенджера Telegram среди своих сотрудников по соображениям безопасности, меру, которую уже несколько недель назад ввели несколько государственных учреждений, подозревая, что Россия использует это приложение для кражи данных и совершения атак.

Депутат и председатель парламентского комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин объяснил в Telegram, что решение было принято по рекомендации спецслужб. "Думаю, меры вполне логичны. К сожалению, уже были примеры, когда государственные служащие получали данные через Telegram. Этим запросом мы минимизируем риски".

Он также пояснил, что эти ограничения касаются только служебных мобильных телефонов и устройств, а не личных. Ограничения касаются блокировки учетных записей и компьютеров после окончания работы, а также запрета на передачу информации на личные устройства или установку официальных профилей на персональные компьютеры и устройства. В конце сентября Совет национальной безопасности Украины объявил, что государственные чиновники, военнослужащие и сотрудники критически важных объектов инфраструктуры не смогут устанавливать приложение для обмена сообщениями Telegram на свои телефоны по соображениям безопасности.

Власти предупредили, что Россия использует Telegram как инструмент для совершения кибератак, распространения вирусов или определения местоположения своих пользователей. Полученная информация также позволит адаптировать любые атаки на основные зоны боевых действий.

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messaggistica Telegram uso di Telegram a dipendenti uso della rete Telegram
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