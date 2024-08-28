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Telegram: власти Франции выдали ордер на арест брата Дурова

28 agosto 2024 | 15.11
Redazione Adnkronos
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Французские власти выдали ордер на арест не только генерального директора Telegram Павла Дурова, но и его брата, а также соучредителя приложения Николая. Об этом свидетельствует административный документ, с которым ознакомилось издание Politico. Документ демонстрирует, что расследование в отношении Telegram носило масштабный характер и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно. Дело связано с отказом мессенджера сотрудничать со следствием французской полиции по делу о сексуальном насилии над несовершеннолетними.

По данным специализированного новостного сайта, ордера на арест Павла и его брата Николая были выданы 25 марта по обвинению в «пособничестве хранению, распространению, предложению или предоставлению материалов о сексуальном насилии над детьми в составе организованной группы». Ранее французские СМИ сообщали, что расследование было начато в июле.

Ордера на арест, уточняет Politico, были выданы после того, как платформа «никак не отреагировала» на запрос властей об идентификации пользователя Telegram. В документе также подчеркивается «практически полное отсутствие сотрудничества» со стороны Telegram с французскими и европейскими властями по другим делам.

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mandato d'arresto in Francia app di messaggistica co fondatore dell'app applicativo
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