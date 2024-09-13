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Мигранты: Telegraph, "Стармер едет в Рим, чтобы перенять успешный опыт Италии в управлении кризисом"

13 settembre 2024 | 12.38
Redazione Adnkronos
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"Стармер надеется перенять успешный опыт Италии в преодолении миграционного кризиса". С таким заголовком выходит сегодня газета Telegraph в преддверии визита премьер-министра Великобритании в Рим, где в 12 часов он встретится с премьер-министром Джорджей Мелони на вилле Дориа Памфили.

"Сэр Кир Стармер отправится в Италию в эти выходные, чтобы лично убедиться, как в этом году правительству Джорджии Мелони удалось более чем вдвое сократить число нелегальных мигрантов", - пишет газета, напоминая, что оба главы правительств во время своей последней встречи в июле на полях саммита Европейского политического сообщества в Бленхеймском дворце договорились продолжать тесную координацию для преодоления кризиса.

Telegraph подчеркивает, что лидер лейбористов считает лидера "Братьев Италии" "важным союзником" в своих усилиях по борьбе с нелегальной миграцией, отмечая, что Италия является одним из основных пунктов въезда для мигрантов, ищущих убежища в Европе, многие из которых добираются до северного побережья Франции, а затем пытаются попасть в Соединенное Королевство, пересекая Ла-Манш на небольших лодках.

В этом году, продолжает газета, ссылаясь на данные МВД Италии, итальянскому правительству удалось на две трети сократить число нелегальных мигрантов, прибывающих на южные берега страны. Официальные данные говорят о 44 495 прибывших, тогда как за аналогичный период прошлого года их число составляло 122 823 человека, а за тот же период 2022 года - 64 тысячи.

"Италия заключила соглашения, аналогичные соглашению Великобритании с Францией на сумму 490 миллионов фунтов стерлингов, чтобы оплатить больше полицейских и сотрудников пограничной службы для остановки лодок, отправляющихся из Туниса и Ливии", - продолжает британская газета, напоминая также о новых, более строгих правилах, действующих в Италии в отношении судов неправительственных организаций, спасающих мигрантов в море, и о соглашении, достигнутом Римом с Тираной.

Речь идет о плане, "отличном" от плана тори по Руанде, заключает газета, поскольку он "предусматривал депортацию просителей убежища в центральноафриканское государство без права возвращения в Соединенное Королевство".

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successo Italia crisi dei migranti primo ministro Italia
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