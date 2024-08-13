Венесуэла: TikTok заблокировал Мадуро до 19 августа

TikTok заблокировал Николаса Мадуро на неделю за трансляцию на платформе "актов насилия". Выступая на совместном заседании Государственного совета и Совета национальной обороны, некоторые фрагменты которого он опубликовал в социальных сетях, Мадуро заявил: "TikTok удалил мою прямую трансляцию и заблокировал мне возможность вещания до 19 августа, на неделю".

"Я обвиняю руководство и владельцев TikTok в стремлении развязать гражданскую войну в Венесуэле, в поддержке фашизма в Латинской Америке и во всем мире", - заявил Мадуро.