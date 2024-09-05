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Unrwa, 'Израиль должен разрешить международной прессе въезд в Газу'

05 settembre 2024 | 12.49
Redazione Adnkronos
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Директор UNRWA Филипп Лаззарини написал в X, что Израиль не допускает международную прессу в Газу в течение последних 11 месяцев. «Это стандартная практика для международных журналистов - освещать конфликты и войны. Но не в Газе, - осудил он. - Уже почти 11 месяцев международным съемочным группам запрещено свободно въезжать, сообщать о гуманитарном кризисе и последствиях войны».

«Я восхищаюсь палестинскими журналистами, - сказал Лаззарини. - Они продолжают нести вахту, несмотря на то, что слишком многие из них были убиты. Им нужна поддержка их коллег. Доступ международных СМИ в Газу - это обязанность, чтобы независимо показывать огромные гуманитарные потребности и масштабные усилия, которые поддерживают гуманитарные организации. Международные средства массовой информации должны оказывать больше давления, чтобы войти в Газу и свободно сообщать факты».

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Tag
direttore dell'Unrwa impatto della guerra coprire conflitti Israele
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