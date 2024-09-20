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США: опрос W. Post, равенство Харрис и Трампа в Пенсильвании

20 settembre 2024 | 16.07
Redazione Adnkronos
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Вице-президент и кандидат от Демократической партии Камала Харрис и бывший президент и кандидат от республиканцев Дональд Трамп практически сравнялись в Пенсильвании, одном из штатов, который многие аналитики считают ключевым для определения исхода ноябрьских выборов. Об этом свидетельствуют данные опроса Washington Post, проведенного через неделю после дебатов, которые, по мнению избирателей Пенсильвании, завершились убедительной победой Харрис. Согласно опросу, кандидата от демократов поддерживают 48% как среди вероятных избирателей, так и среди зарегистрированных избирателей, в то время как магната поддерживают 48% вероятных избирателей и 47% зарегистрированных избирателей.

Более восьми из десяти зарегистрированных избирателей в Пенсильвании, продолжает газета, сообщили, что смотрели хотя бы часть президентских дебатов на прошлой неделе, и вдвое больше респондентов отдали победу в поединке Харрис - 54% против 27%, при этом 17% заявили о ничьей.

Пенсильвания каждый раз отдавала предпочтение Трампу, когда его имя было в избирательном бюллетене. В 2016 году экс-президент победил в штате с разницей менее чем в один процентный пункт. Четыре года спустя президент Джо Байден выиграл его с перевесом в один процентный пункт. Гонка в Сенат также, похоже, будет напряженной. Сенатор-демократ Боб Кейси пользуется поддержкой 47% вероятных избирателей, в то время как его соперник-республиканец Дэйв Маккормик - 46%.

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elettori della Pennsylvania sondaggio W. Post candidata dem elettore
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