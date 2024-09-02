Washington Post, "На пути к соглашению 'брать или оставить', отказ будет означать конец переговоров под руководством США"

Соглашение "брать или оставить" - ради прекращения огня в Секторе Газа и освобождения заложников, удерживаемых в палестинском анклаве после нападения 7 октября прошлого года на Израиль. Среди заложников есть граждане США, и администрация Байдена месяцами работает с Египтом и Катером над заключением соглашения. По данным Washington Post, Соединенные Штаты обсудили с Каиром и Дохой условия соглашения "брать или оставить", которое они намерены представить в ближайшие недели Израилю и ХАМАС.

Если стороны не примут его, это может означать конец переговоров, проводимых при посредничестве США, подчеркивает американская газета, цитируя высокопоставленного представителя США, согласно которому Соединенные Штаты, Египет и Катер работали над выработкой такого соглашения еще до недавнего обнаружения тел шести заложников, похищенных во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года на Израиль.

Является ли это событие "крушением сделки"? Нет, скорее, оно должно добавить еще большей актуальности заключительному этапу, на котором мы уже находились", - отметил источник. В то же время в Израиле усиливается давление на премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится под прицелом критики, и не только со стороны семей заложников, все еще удерживаемых в Секторе Газа. Его также критикуют за "новые" требования, такие как сохранение военного присутствия Израиля вдоль маршрута Филадельфия и "коридора" Нецарим - двух стратегических районов, один из которых находится на границе между Сектором Газа и Египтом, а другой - на юге города Газа.

По мнению Денниса Росса, бывшего посла США в Израиле, лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар вряд ли изменит свою позицию, поскольку, как он отметил, по сообщению Post, никто не в состоянии оказать на него давление, но еще предстоит выяснить, сможет ли давление внутри Израиля вынудить Нетаньяху к более "серьезной" приверженности переговорам.

"Пока что (Синвар) будет ждать, чтобы увидеть, приведет ли всеобщая забастовка в Израиле к смягчению условий Нетаньяху, - сказал Росс в интервью. - Забастовка проходит в поддержку родственников заложников и их точки зрения, согласно которой стратегия Нетаньяху провалилась как в том, что касается переговоров, так и в том, что касается усиления давления на ХАМАС со стороны израильских сил обороны (ЦАХАЛ)".

На прошлой неделе официальные лица США согласовывали последние детали "предложения-моста", представленного Израилю и ХАМАС с целью преодоления разногласий, и переговоры в те дни были сосредоточены главным образом на том, какие заложники будут освобождены и какие палестинские заключенные будут освобождены из израильских тюрем, некоторые из которых содержатся без суда и следствия, как пояснил один из чиновников, цитируемых Post.

Что касается заложников, то первый этап соглашения включает женщин, пожилых людей, больных и раненых. В списке, подтвердил источник, также был 23-летний американец Херш Голдберг-Полин, убитый своими похитителями, по данным израильских военных, а также две женщины, Кармель Гат и Эден Йерушалми, чьи тела были среди шести обнаруженных в прошлую субботу силами ЦАХАЛ.

И, как подтвердили два представителя администрации США, цитируемые Post, переговоры стали более сложными после того, как была подтверждена гибель шести заложников. Все приходится пересматривать. И, подчеркнул источник, тот факт, что ХАМАС убил заложников во время переговоров, "ставит под сомнение" серьезность намерений группировки на переговорах.

"Несмотря на риторику, Нетаньяху никогда не отдавал приоритета освобождению заложников. На данный момент он будет находиться под сильным внутренним давлением с целью заключения соглашения о прекращении огня, которое спасет оставшихся заложников, - отметил Фрэнк Ловенштейн, бывший сотрудник Госдепартамента, который участвовал в израильско-палестинских переговорах 2014 года. - Если он будет ждать, то со временем меньшее количество живых заложников может означать меньшее количество палестинских заключенных, которых нужно будет освободить, и ту, которую он считает более выгодной переговорной позицией".