США: согласно отчету, 'X уже несколько месяцев находится под наплывом армии ботов, поддерживающих республиканцев'

Армия пропагандистских ботов, поддерживающих республиканцев, штурмовала X, выдавая себя за реальных людей. Об этом говорится в исследовании Университета Клемсона, опубликованном Nbc, в котором было обнаружено, что в последние месяцы проводилась обширная социальная кампания, управляемая искусственным интеллектом, использующим лингвистические модели, подобные тем, которые используются, в частности, в ChatGpt. Сеть ботов поддерживала кандидатов от республиканцев в таких штатах, как Огайо и Пенсильвания, и продвигала закон об идентификации избирателей в Северной Каролине, продвигаемый Республиканской партией. Хотя нелегко установить, кто стоит за управлением и финансированием сети, тот факт, что она сосредоточена на определенных политических проектах без явной связи с зарубежными странами, указывает на то, что речь идет о внутренней американской политической операции, а не об операции, управляемой иностранным правительством, говорится в отчете.

По мере приближения ноябрьских выборов правительство и другие надзорные органы США предупредили о возможных операциях, направленных на влияние на общественное мнение с помощью контента, созданного искусственным интеллектом, который может распространяться в хаотичном и быстро развивающемся информационном пространстве. По данным исследователей из Клемсона, выявленная сеть насчитывает не менее 686 аккаунтов X, авторов более 130 000 сообщений с января прошлого года. Кампания была нацелена на четыре гонки в Сенат и две праймериз, а также поддерживала заявку на переизбрание бывшего президента Дональда Трампа. Многие из аккаунтов были удалены из X после того, как Nbc News запросила разъяснений у платформы, которая, однако, отказалась давать какие-либо объяснения, сообщает телеканал.

Учетные записи следовали четкой схеме. У многих были изображения профиля с символами, связанными с Республиканской партией, такими как мем крайне правого мультфильма «Пепе-лягушка», крест или американский флаг. Учетные записи были в основном связаны с комментированием постов людей, которые говорили о политике или поляризующем политическом вопросе на X, часто для того, чтобы поддержать кандидатов или политику республиканцев или очернить кандидатов от демократов. Хотя у учетных записей обычно было мало подписчиков, их практика ответа на самые популярные сообщения увеличивала вероятность того, что их увидят.

Наплыв фальшивых аккаунтов и ботов, предназначенных для искусственного повышения популярности других аккаунтов, преследует социальные платформы уже много лет. Но только с появлением больших языковых моделей, доступных с конца 2022 года, стало возможным автоматизировать человеческие разговоры до такой степени, чтобы сделать их убедительными и интерактивными. «Меня беспокоит то, что эта кампания показывает как возможное», - сказал Nbc News Даррен Линвилл, содиректор Media Hub в Клемсоне. «Плохие актеры только сейчас учатся это делать. Они определенно станут лучше». В отчете утверждается, что кампания является американской операцией из-за «гиперспецифической» поддержки внутренних вопросов, важных для Республиканской партии. Задокументированные зарубежные пропагандистские кампании, напротив, как правило, отражают исключительно приоритеты этих стран: Китай выступает против поддержки США Тайваня, Иран выступает против кандидатуры Трампа, а Россия поддерживает Трампа и выступает против помощи США Украине. «Все эти субъекты руководствуются собственными целями и программами», — сказал Линвилл. «Очень вероятно, что это национальный игрок, учитывая специфику большинства целей».