Internazionali d'Italia 2022, Sinner batte Fognini e va agli ottavi

Jannik Sinner vince il derby italiano con Fabio Fognini e si qualifica per gli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia di tennis in corso a Roma al Foro Italico. L'altoatesino si impone in tre set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3 in due ore e un minuto di gioco. Sinner ora affronterà il serbo Filip Krajinović che si è imposto sul russo Andrej Rublëv 6-2, 6-4.

"Era una partita molto difficile, il pubblico è stato fantastico. E' molto bello giocare qui a Roma, spero di andare ancora avanti", ha detto Sinner a Sky. "Fabio mi ha dato una grandissima mano l'anno scorso in Coppa Davis, ci siamo avvicinati. In campo diamo il 100%, alla fine conta vincere, io sono felice, a lui auguro il meglio perchè è un giocatore speciale, fa delle cose che non tanti riescono a fare", ha aggiunto l'altoatesino.

La sfida tutta italiana ha permesso di stabilire un nuovo record di pubblico. Il primato di spettatori paganti in una singola giornata stabilito ieri -34.406 presenze- è durato meno di 24 ore. Non è stato infatti necessario attendere la chiusura della biglietteria della sessione serale -che ha fatto registrare il tutto esaurito grazie soprattutto all’attesa per il derby- per raggiungere il nuovo primato, ora giunto a quota 36.803 spettatori. Con un incasso complessivo che ha già ampiamente superato quello di tutto il torneo 2019, l’ultimo disputato con la capienza al 100%, la 79esima edizione degli IBI si avvia a passare alla storia come quella dei record.