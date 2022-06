Internet, accordo fra Mix e Vsix

Mix, l'Internet exchange italiano con sede a Milano, e Vsix, l’Ixp di Padova, hanno annunciato di avere sottoscritto un accordo quadro per intraprendere forme di collaborazione e sperimentazione di carattere tecnologico e scientifico nel campo di tecnologie informatiche e telematiche innovative. Inoltre, per favorire l’interscambio del traffico Internet tra l’area del Nord Est con altre aree d’Italia e estere, è stata realizzata un’interconnessione di livello 2 tra i siti Mix e Vsix, attraverso soluzioni di remote peering bidirezionali anche di tipo selettivo. I due player spiegano che la nuova collaborazione attivata nel Nord est tra i due Internet Exchange consentirà di condividere esperienze e know-how comune in merito ad una pluralità di tematiche sempre più rilevanti come la sicurezza delle reti e la promozione del peering verso gli attori del territorio.

La partnership permetterà un più ampio monitoraggio dei servizi Internet in Italia attraverso un osservatorio comune che potrà essere di aiuto per valutare o sostenere iniziative e progettualità connesse alla digitalizzazione. Grazie alla nuova collaborazione si potranno anche sperimentare servizi di remote peering per l’interconnessione tra aree diverse d’Italia con l’obiettivo di facilitare la transizione verso l’uso del digitale di imprese, cittadini e pubbliche amministrazioni, puntando a ridurne il divario digitale che, secondo l’indice complessivo di digitalizzazione dell’economia e della società Desi 2021, vede l’Italia al 20esimo posto su 27 a livello europeo, e al 23esimo per connettività. Mix ha la più alta concentrazione di reti in Italia connesse in un unico punto, è uno dei pochi Ixp in Europa dotato di proprio datacenter (Carrier-neutral e datacenter-neutral) offrendo alti standard di affidabilità e di sicurezza certificati (Iso 27001 e Open-IX Oix-1).

Le aziende venete e, in particolare quelle della Pubblica Amministrazione, potranno quindi rivolgersi a Vsix, che fungerà da abilitatore dei servizi, e cogliere così le opportunità offerte dall’interconnessione a Mix in tutta sicurezza. "Lo sviluppo di internet richiede maggiore capillarità e interconnessioni ad alte prestazioni per usufruire in modo rapido di contenuti e servizi" e "la collaborazione tra le piattaforme di Mix e Vsix va appunto in questa direzione" ha sottolineato Alessandro Talotta, Chairman & Executive President Mix. La professoressa Eleonora Di Maria, presidente di Vsix, ha rilevato che "la partnership avviata con Mix costituisce un’opportunità importante per ampliare le potenzialità di connettività e scambio di buone pratiche per il Nord-Est a livello italiano, nonché accedere a nuovi servizi di cui potranno beneficiare imprese, cittadini e pubblica amministrazione. Inoltre, potremmo aiutare con più forza il processo di transizione digitale del territorio". Vsix, già presente con un PoP a Milano che facilita l’interazione tra i due Ixp, rappresenta l’hub principale per il Nord-Est della rete internet, un vero e proprio nodo edge locale che facilita l’interscambio di dati anche tra gli operatori territoriali che potranno beneficiare quindi degli accordi di remote peering attraverso Mix per i loro sviluppi infrastrutturali in Italia e nel mondo.