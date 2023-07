Internet, arriva la festa del 'web libero dalla dittatura dell'algoritmo'

Una festa aperta alla città per celebrare la fine dell'anno accademico con i lavori degli studenti e riflettere sul contributo che il design può dare a un Web libero dalla dittatura dell'algoritmo. Quasar Institute for Advanced Design festeggia così, il 7 luglio prossimo a Roma, a Villa Ada, la chiusura dell'anno accademico e lo fa con il quarto e ultimo appuntamento della rassegna 'Bring Forward. Parole dal futuro', a cura di Paolo Casicci che ospita Antonio Pavolini, autore di 'Stiamo sprecando internet. La riscoperta possibile di uno spazio pubblico digitale' (Franco Cesati Editore).

Il saggio, pubblicato ad aprile e finalista del Premio Saggistica della Comunicazione 2023, è un invito a tornare alla Rete delle origini, quando Internet rappresentava una promessa di libertà e ricerca.

"Quando, oltre trent’anni fa, milioni di persone iniziarono a collegarsi a una formidabile Rete di comunicazione globale, in molti vi intravidero l’alba di una società aperta e pronta al dialogo. Come poi abbiamo imparato, la tecnologia da sola non migliora la vita delle persone: semmai è importante come scegliamo di usarla, e ancor più come si decide di farne un’industria redditizia" sottolinea l'autore, analista dell'industria dei media e autore, con Pendodeliri, di uno dei primissimi podcast italiani.